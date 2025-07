Férias de julho no Grand Resort Serra Negra: 8 motivos para conhecer o destino no Circuito das Águas Localizado em Serra Negra, no interior de São Paulo, o Grand Resort Serra Negra reúne lazer, descanso e programação para todas as idades... Cartão de Visita|Do R7 11/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h39 ) twitter

Juan Gasparin Fotografia Juan Gasparin Macedo

Localizado em Serra Negra, no interior de São Paulo, o Grand Resort Serra Negra reúne lazer, descanso e programação para todas as idades durante as férias de julho. Com mais de 40 mil m² de área verde, o resort oferece recreação monitorada para crianças, atrações temáticas todos os dias e uma infraestrutura que inclui piscinas climatizadas, redário, quadras esportivas e gastronomia variada.

Confira oito motivos para escolher o Grand Resort Serra Negra neste mês de férias:

Programação diária de férias para todas as idades

Durante o mês de julho, o resort oferece atrações fixas todos os dias, que incluem petiscos na piscina, fondue de chocolate à tarde e noites temáticas no jantar. A proposta é garantir entretenimento e gastronomia diferenciada, sem a necessidade de sair do hotel.

Recreação infantil com equipe especializada

As crianças contam com atividades monitoradas diariamente, organizadas por recreadores profissionais. A programação inclui gincanas, jogos cooperativos, oficinas criativas e atividades ao ar livre, sempre com foco na segurança e na diversão.

Festa julina com comidas típicas e música ao vivo

Aos finais de semana, a tradicional festa julina do resort transforma o espaço em um verdadeiro arraial, com barracas de comidas típicas, brincadeiras para todas as idades e apresentação de música sertaneja ao vivo.

Show especial com cover de Elvis Presley

Entre os destaques da programação musical está o show do cantor Renato Carlini, intérprete de Elvis Presley, que leva ao palco um repertório repleto de clássicos do rock.

Piscinas climatizadas e áreas de descanso

A área de lazer conta com piscina aquecida para adultos e crianças, sauna e redário, ideais para relaxar mesmo nos dias mais frios do inverno.

Atividades esportivas ao ar livre

O resort também dispõe de quadras para a prática de esportes como futebol, tênis e vôlei, além de espaços para caminhadas em meio à natureza.

Destino com clima de montanha e contato com a natureza

Serra Negra está situada na Serra da Mantiqueira, com temperaturas mais amenas durante o inverno e paisagens que combinam áreas verdes, fontes naturais e vista para as montanhas.

Fácil acesso e localização próxima a São Paulo

O resort está a menos de três horas da capital paulista e oferece estacionamento gratuito. A localização privilegiada permite ainda conhecer outros atrativos da cidade, como o teleférico, as lojinhas de malhas e as vinícolas da região.

Para mais informações e reservas, acesse: grandresortserranegra.com.br