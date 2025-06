Férias de julho: Resort Le Canton inova e oferece aos hóspedes o Space Bounce Park Atração conta com um foguete espacial de 14 metros de altura. Clínica de futebol do Flamengo é outra novidade durante o recesso escolar... Cartão de Visita|Do R7 27/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h56 ) twitter

As férias de julho estão chegando! Esse ano, que tal aproveitá-las de um jeito diferente? Dentro de um foguete inflável de 14 metros de altura, por exemplo? Essa é uma das atrações do Space Bounce Park, o maior parque temático inflável da Nasa! Ele chega ao resort Le Canton, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para garantir a diversão das crianças durante o recesso escolar (a partir de 12 x de R$ 389).

O brinquedo – que estará disponível todos os dias durante o mês inteiro – ocupa uma área de mais de mil metros quadrados e conta ainda com giro radical, torre de escalada, arena de futebol, tobogã gigante, piscina de espumas, pêndulo e corrida de obstáculos. Ninguém vai ficar parado!

Mas a programação não acaba aí. Além do Space Park, o resort organizou outras atrações e atividades que prometem entreter toda a família. Uma delas é o Arraiá Le Canton, que será realizado às quartas e sábados com música ao vivo, quadrilha e as tradicionais delícias servidas nas festas juninas, como quindim, pé de moleque e paçoca. Haverá também, diariamente, um bufê temático com comidas típicas de diferentes países. Cada dia será dedicado a uma região.

Além disso, em todos os dias da semana, as crianças poderão participar de atrações diferentes: Festa do Pijama (segunda-feira), Chá com as Princesas no Castelo Medieval e show de circo (terça-feira), show de Som e Luzes (quarta-feira), workshop de comidas típicas de festa junina e novamente show de circo (quinta-feira).

Basquete e Fla Camp

Para quem ama basquete, de 8 a 10 de julho (12 x de R$ 249), um dos destaques da programação será a clínica com o ex-jogador Olivinha. Ele foi um dos maiores ídolos do Flamengo na modalidade e terminou a carreira como reboteiro do NBB (Novo Basquete Brasil), competição organizada pela Liga Nacional de Basquete.

De 28 de julho a 1º de agosto (12 x de R$ 709), será a vez do Fla Camp, a clínica de futebol do Flamengo. Ao longo da atividade, haverá dinâmicas em grupo, treinos técnico e tático, minitorneio, atividades recreativas, desafios de habilidades (embaixadinha e chutes a gol) e uma divertida partida entre pais e filhos. No final, será organizado evento de premiação e entrega de certificados. Para os hóspedes, o Fla Camp custa R$ 650 e inclui kit uniforme (camiseta, calção e meião). A compra do ingresso deve ser feita no link https://flacamp.com/ .

Recreação infantil

Além dos eventos especiais, os pacotes de hospedagem do Le Canton incluem recreação com programação infantil e adulta e passeio à Fazendinha, com direito a passeio de pônei. Também é possível visitar a queijaria, que tem produtos premiados em concursos nacionais e internacionais. Os hóspedes têm acesso, ainda, às piscinas climatizadas e às quadras de tênis, de basquete, de beach tennis e ao campo de futebol. Jogo de xadrez, baralho e dominó no Cabaret Voltaire, Sport Bar, Castelo Medieval, Parc Magique e Pet Park completam a experiência.

Le Canton

Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326

https://lecanton.com.br/