Férias na praia: descubra as opções da rede Summit Hotels para uma estadia perfeita

Sol, mar e muita diversão. As férias de verão são sinônimo de praia para muitas famílias, casais e grupos de amigos que buscam relaxar e aproveitar dias inesquecíveis à beira-mar. Pensando nisso, a rede Summit Hotels oferece opções de hospedagem em destinos incríveis, unindo conforto, praticidade e localização privilegiada.

Santos (SP): cultura, história e orla organizada

Pertinho da capital paulista, Santos é o destino perfeito para quem busca unir lazer e cultura. Além das praias do Boqueirão, Gonzaga e Embaré, a cidade encanta com atrações como o Museu do Café, o Aquário Municipal e o Museu Pelé. Para a sua estadia, o Summit Suítes Hotel Santos oferece infraestrutura completa, com piscina, fitness center, salas de eventos e estacionamento com manobrista. O café da manhã, incluso na diária, é um destaque à parte, e o hotel é pet friendly, ideal para quem não abre mão da companhia dos bichinhos.

São Sebastião (SP): pé na areia em Boiçucanga

No litoral norte paulista, São Sebastião é conhecido por suas praias paradisíacas, e a Praia de Boiçucanga é um exemplo disso. O Summit Beach Hotel Boiçucanga oferece uma experiência única com sua localização "pé na areia" e vista privilegiada para o mar. Com piscina, restaurante, quartos confortáveis e ambiente pet friendly, o hotel é uma das melhores opções na região. É o lugar ideal para aproveitar o pôr do sol enquanto relaxa na piscina ou saboreia o delicioso café da manhã.

Maceió (AL): belezas naturais e cultura nordestina

Na capital alagoana, conhecida por suas praias de águas cristalinas, a Summit Pousada Noah é o refúgio perfeito para explorar as maravilhas da região. Localizada próxima à Praia da Sereia e com fácil acesso ao centro da cidade, a pousada combina conforto e lazer com piscina, bar e terraço ao ar livre. Seus quartos família são ideais para grupos, e o café da manhã continental é preparado com todo o carinho.

Mais informações: www.summithotels.com.br