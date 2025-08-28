Férias na Primavera? Confira sugestões de destinos para viajar na baixa temporada
Viajar na baixa temporada é a oportunidade perfeita para aproveitar destinos incríveis com mais tranquilidade e preços atrativos. A Summit Hotels, presente em diferentes regiões do Brasil, oferece hospedagens que unem conforto, infraestrutura completa e atendimento acolhedor, ideais para quem busca curtir o litoral, o charme da serra, o ritmo das grandes cidades ou a tranquilidade do interior. Confira algumas sugestões:
Campos do Jordão (SP)
Um dos destinos mais procurados no inverno, Campos do Jordão mantém seu charme o ano todo. Além das temperaturas amenas e do cenário europeu da Serra da Mantiqueira, a cidade conta com atrações como o Parque Amantikir, o Palácio Boa Vista e o passeio de bondinho pelo Capivari. O Summit Suítes Hotel Campos do Jordão garante fácil acesso ao centro turístico e ao bairro mais famoso da cidade, com toda a comodidade da rede.
São Sebastião (SP)
Para quem prefere o mar, o litoral norte paulista é uma ótima pedida fora da alta temporada, quando as praias estão mais vazias. Em Boiçucanga, a dica é o Summit Beach Hotel Boiçucanga, que fica pé na areia e oferece uma vista inesquecível do pôr do sol. Além disso, o visitante pode explorar praias vizinhas como Camburi e Maresias, todas a poucos minutos de carro.
Maceió (AL)
A capital alagoana é sinônimo de mar azul-turquesa e piscinas naturais. Com movimento mais tranquilo na baixa temporada, Maceió permite curtir passeios pelas praias de Pajuçara, Ponta Verde e o imperdível litoral norte até Maragogi. A Summit Pousada Noah oferece aconchego e praticidade para explorar esse cenário paradisíaco.
Interior de São Paulo
A rede Summit também é forte no interior paulista, com hotéis em Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Caçapava, Guarulhos, Jundiaí, Lorena, Pindamonhangaba e São José dos Campos. Essas opções são ideais tanto para quem viaja a lazer quanto a negócios, além de estarem próximas de grandes centros, facilitando deslocamentos rápidos e práticos e sendo boas opções para viagens curtas.
Contagem (MG)
Na região metropolitana de Belo Horizonte, o Actuall Convention by Summit Hotels é ideal para quem busca conforto aliado a lazer e eventos. Em Contagem, o visitante tem fácil acesso a atrativos da capital mineira, com todo o charme do interior. A cidade também se destaca pela sua rica tradição gastronômica, com bares e restaurantes que oferecem de pratos típicos a opções contemporâneas.
São Paulo (SP)
Para quem deseja viver alguns dias intensos na maior metrópole do país, a sugestão é o Summit Suítes Hotel Paulista, localizado próximo à Avenida Paulista, coração cultural e gastronômico da cidade. A partir dali é possível explorar museus, teatros, shoppings, restaurantes renomados e a vida noturna paulistana.
Com destinos diversos e hospedagens que valorizam o conforto, a Summit Hotels torna a baixa temporada uma ótima oportunidade para explorar o Brasil em diferentes ritmos.
Mais informações e reservas: www.summithotels.com.br
