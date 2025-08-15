Fernando e Sorocaba levam Churrasco On Fire a Poços de Caldas em 20 de setembro A pré-venda teve mais de 50% dos ingressos vendidos em 24h e previsão é de sold out Cartão de Visita|Do R7 15/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h58 ) twitter

O Churrasco On Fire, idealizado pela dupla Fernando e Sorocaba, já tem data marcada para acontecer em Poços de Caldas, Minas Gerais. Com o maior palco itinerante da América Latina, um open churras premium e uma proposta imersiva que ativa todos os sentidos, o evento será no dia 20 de setembro, na Hípica Chácara Flora, a partir das 15h, e promete uma tarde inesquecível de música, sabores, surpresas e novas ativações.

O sucesso foi imediato: mais de 50% dos ingressos foram vendidos em menos de 24 horas durante a pré-venda, confirmando o entusiasmo do público mineiro. As vendas continuam pelo site byma.com.br.

Poços de Caldas pode se preparar para viver uma edição ainda mais especial. O Churrasco On Fire é sinônimo de inovação, experiências marcantes e um open churras diferente de tudo o que já se viu”, afirma Sorocaba. “A Fábrica do Churrasco está chegando! Teremos muitas novidades para transformar a tarde de sábado em um dia inesquecível”, completa Fernando.

‌



Sob o comando do Team On Fire, serão mais de 20 cortes nobres no open churras premoum. Picanha, brisket, costela fogo de chão, chorizo, chicken lollipop, cortes suínos da Frimesa, entre outros, além de acompanhamentos como arroz carreteiro, pão de alho, farofa, massas, legumes grelhados e a tradicional panqueca de doce de leite.

O coração do evento é a Máquina do Churrasco, carreta exclusiva com 40 m² fechados e 350 m² abertos que se converte em um verdadeiro show gastronômico. Ali, o público acompanha todas as etapas do preparo, da roda-gigante de costela ao escorregador de hamburguer.

‌



Fernando e Sorocaba apresentam um show de três horas com repertório exclusivo, pensado especialmente para o Churrasco On Fire. Doze módulos interconectados formam o palco que se transforma ao longo da apresentação, criando uma cenografia imersiva com mais de dez metros de altura. A direção criativa é de Sorocaba em parceria com a Camaleão Cenografia, Fernando assina produção musical e a Ross Produções a direção executiva.

Um dos pontos altos do evento será a surpresa no palco da Ford F-150. Além disso, o Car Display da Ford permite que os participantes explorem os detalhes impressionantes de diversos veículos da marca, enquanto os espaços para fotos viraram cenários perfeitos para registros memoráveis. Outra novidade é a parceria com a Irriga Brasil, que levará pontos de hidratação estratégicos para o público se refrescar durante o Churrasco On Fire em Poços de Caldas.

‌



Serviço — Churrasco On Fire em Poços de Caldas

Data: 20 de setembro

Horário: A partir das 15h

Local: Hípica Chácara Flora | Av. Alcoa, 1505 - Jardim Paraiso, Poços de Caldas - MG, 37706-178

Ingressos limitados: byma.com.br