Fernando e Sorocaba recebem Léo Foguete para gravação inédita no Churrasco On Fire em Campinas Com ingressos esgotados, a ação foi uma surpresa para o público presente Cartão de Visita|Do R7 25/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com ingressos esgotados, a ação foi uma surpresa para o público presente

Cartão de Visita - Entretenimento

O Churrasco On Fire, da dupla Fernando e Sorocaba, agitou Campinas, no interior de São Paulo, na tarde do último sábado, dia 23, com mais uma edição de ingressos esgotados. O público foi surpreendido com uma participação especial mantida em sigilo até os últimos instantes: a presença de Léo Foguete.



“Foi incrível dividir o palco com o Léo Foguete. Ele tem uma energia única, é muito talentoso e chegou com tudo. Gravar uma música inédita e um clássico nosso com ele, no meio dessa galera em Campinas, foi simplesmente surreal.” diz Fernando



No palco, a dupla gravou com o artista duas faixas, uma inédita intitulada “Não importa os KM” e a regravação de “Férias em Salvador”, sucesso de Fernando e Sorocaba. O momento acrescentou ainda mais energia a uma tarde marcada por música, open churras e experiências únicas.



“Foi uma honra receber o convite para participar de um evento tão pancada como esse, de uma dupla que marcou nossa geração. Fiquei feliz demais com o convite, posso dizer que dividir o palco com Fernando & Sorocaba é mais um sonho se realizando, são dois nomes que admiro muito e sou fã”, conta Léo Foguete.

Léo Foguete é uma revelação musical. Nascido em Petrolina, Pernambuco, o cantor e compositor de apenas 21 anos já alcançou feitos impressionantes: emplacou três músicas entre as 15 mais ouvidas do Brasil no primeiro semestre de 2025, tornando-se um dos nomes mais promissores de sua geração.

Essa é a segunda vez que Fernando e Sorocaba surpreendem o público com uma gravação especial dentro do Churrasco On Fire. A primeira aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, em abril, quando Murilo Huff foi a atração surpresa da tarde. Ele subiu ao palco para registrar duas músicas ao lado da dupla: a inédita “Já Vai Sabendo” e uma nova versão do sucesso “O Que Cê Vai Fazer”.

‌



A proposta do projeto é que cada convidado registre uma canção inédita e apresente uma nova leitura de um clássico de Fernando e Sorocaba. Outras participações surpresas já estão previstas.

“A gente sempre sonhou em fazer do Churrasco On Fire um espaço pra momentos especiais como esse. O Léo Foguete é um artista que vem forte, e ter ele com a gente nessa edição foi uma surpresa muito boa. Que alegria trazer músicas da nossa carreira com novas roupagens e vozes potentes! Sem palavras pra você, Léo! Você tem uma luz que só é sua. É bom demais ver a galera cantando, vibrando, vivendo tudo isso com a gente. Esse projeto é uma fábrica de momentos inesquecíveis.” compartilha Sorocaba.

‌



Maior festival gastronômico e musical do Brasil

Mais do que um evento, o Churrasco On Fire é uma experiência completa. Criado por Fernando e Sorocaba, a label soma mais de 120 edições realizadas e se consolidou como o maior festival gastronômico e musical do país. A estrutura impressiona: com o maior palco itinerante da América Latina, composto por 12 módulos interligados, estrategicamente posicionados para criar uma atmosfera envolvente e interativa. Destaque para o open churras premium: só na edição de Campinas foram mais de 3 toneladas apenas de proteínas.

‌



O festival também conta com a “Máquina do Churrasco”, uma carreta com mais de 390m² de área total criada por Fernando e Sorocaba, equipada com estações de preparo para cortes como picanha, brisket, costela fogo de chão, roda-gigante de carnes e até um escorregador de hambúrgueres.

O Churrasco On Fire é uma superprodução musical com cenografia imersiva, efeitos visuais, ativações de marca e performances exclusivas. Tudo isso em uma tarde inesquecível que valoriza a cultura, a música e a paixão do público e da dupla Fernando e Sorocaba pelo churrasco.

O Churrasco On Fire tem direção criativa de Sorocaba e da Camaleão Cenografia e direção executiva da Ross Produções. Fernando assina a produção musical. O show em Campinas teve mais de três horas e contou com um repertório pensado exclusivamente para o Churrasco On Fire.

Durante a apresentação, Fernando e Sorocaba subiram no palco da Ford F-150 posicionado no meio do público. Fernando encantou a todos ao tocar piano em um momento intimista, enquanto Sorocaba elevou a energia da plateia. O festival conta com grandes marcas parceiras como Ford, Frimesa, Irriga Brasil e Artmill.

Fernando e Sorocaba reafirmam a cada novo trabalho seu talento não apenas como artistas, mas como idealizadores de projetos inovadores dentro do mercado da música brasileira.

As faixas “Não importa os KM” e “Férias em Salvador” serão lançadas em breve nas plataformas digitais e no YouTube. Com mais de 18 anos de trajetória e uma das carreiras mais sólidas da música sertaneja, Fernando e Sorocaba transformam o Churrasco On Fire, a verdadeira Fábrica do Churrasco, em uma vitrine de encontros musicais inéditos e surpresas com registros ao vivo e momentos que traduzem a essência, a emoção e a alegria do sertanejo.

O Churrasco On Fire tem várias datas já confirmadas. O público pode se preparar para viver o melhor churrasco da sua vida nas cidades:

30.08 • Varginha/MG

13.09 • Curitiba/PR

20.09 • Poços de Caldas/MG

04.10 • Piracicaba/SP

11.10 • Três Lagos/ MS

25.10 • Ribeirão Preto/SP

01.11 • São Paulo/SP

22.11 • Toledo/PR

13.12 • Presidente Prudente/SP

28.12 • Balneário Camboriú/SC