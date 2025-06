Fernando & Sorocaba fazem história e se tornam os primeiros brasileiros no Grand Ole Opry Show aconteceu ontem, quarta-feira (11), e marcou um momento inédito para a música brasileira no palco que é templo da country music... Cartão de Visita|Do R7 13/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h56 ) twitter

Eles fizeram história! Pela primeira vez, um artista brasileiro subiu ao palco do lendário Grand Ole Opry, em Nashville, Tennessee — o mais importante e tradicional templo da country music no mundo. A conquista é da dupla Fernando & Sorocaba, que no último dia 11 de junho, levou a música sertaneja para um dos palcos mais respeitados do planeta. Um feito inédito, que celebra não só a trajetória da dupla, mas também a força da música brasileira no cenário internacional.

O convite partiu de Dustin Lynch, uma das maiores estrelas do country norte-americano, que se encantou pelo trabalho da dupla durante a colaboração na faixa “Gosta de Caras Assim”, lançada no projeto “Nash”. Essa parceria internacional já havia sido celebrada no palco do Jaguariúna Rodeo Festival, em 2024, quando Dustin se apresentou ao lado da dupla em um show que uniu sertanejo e country de forma única.

"É surreal pensar que fomos os primeiros brasileiros a subir naquele palco lendário. Foi muito mais do que um show, foi a realização de um sonho que ultrapassa qualquer expectativa. O Grand Ole Opry é o maior símbolo da country music, um lugar onde só se pisa por mérito, por reconhecimento. Agradeço muito ao meu amigo Dustin, por nos permitir debutar em um palco tão importante quanto este”, celebra Sorocaba, emocionado.

Para Fernando, a ocasião representa muito mais do que uma conquista pessoal: “A gente sempre foi apaixonado pelo country e, de certa forma, nossa música sempre conversou com esse universo. Poder tocar no Opry é a prova de que a música não tem fronteiras. É um marco para nós, para o sertanejo e para a cultura brasileira. Estamos muito honrados.”

O show no Grand Ole Opry representa não só a consolidação da carreira internacional da dupla, como também um momento emblemático para o sertanejo, que cada vez mais se conecta com públicos e artistas ao redor do mundo.

Sorocaba ainda conta: “Estive em um bar com o Chris Weaver na véspera da nossa apresentação e diversas pessoas me cumprimentaram, elogiaram e parabenizaram por esse feito. O público tem um respeito muito grande por quem se apresenta nesse palco. É um sonho para muitos artistas e estamos felizes demais por poder realizá-lo”.