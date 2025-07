Festa das Nações leva sabores do mundo ao Grand Resort Serra Negra em agosto Programação temática para toda a família acontecerá aos sábados no hotel Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h17 ) twitter

Sabores do Japão, Itália, México, França e outros destinos estarão reunidos em um só lugar: o Grand Resort Serra Negra. Durante todos os sábados de agosto, o hotel promove a Festa das Nações, um festival gastronômico para toda a família com pratos típicos de dez países. Localizado a cerca de duas horas de São Paulo, o resort é ideal para quem busca um refúgio com boa gastronomia, clima ameno e estrutura completa.

A cada sábado do próximo mês, o festival gastronômico apresenta pratos de diferentes regiões do mundo. Entre os países representados estão Japão (sushi e sashimi), Alemanha (eisbein, chucrute, bratwurst), Espanha (paella, tapas e tortilla), Itália (massa no queijo Grana Padano), México (tacos e burritos), Síria e Líbano (homus, babaganoush, esfiha e kafta), Brasil (acarajé, caruru e vatapá), Portugal (bacalhau e batata ao murro), Turquia (shawarma de carne e frango) e França (creme de papaia com cassis, crème brûlée e fondue de chocolate).

Já a programação semanal inclui atrativos como fondue de frutas com chocolate às terças-feiras, cozinha show com pizza de frigideira às quartas, tacos e burritos às quintas, e noite da pizza às sextas-feiras. O hotel ainda oferece equipe de lazer diária, bosque com 40 mil m² de área verde e estrutura completa de lazer, incluindo piscinas (externa climatizada, coberta e aquecida), academia, brinquedoteca, quadras esportivas, playground, redário e sala retrô.

Infraestrutura completa e tradição histórica

O Grand Resort Serra Negra conta com mais de 100 acomodações equipadas com ar-condicionado, TV a cabo, minibar, cofre, Wi-Fi e espaço de trabalho. As opções incluem quartos duplos, triplos, quádruplos e familiares. A infraestrutura ainda abrange dois restaurantes, bar na piscina, varanda panorâmica, estacionamento gratuito com pontos para recarga de carros elétricos e acessibilidade em todos os ambientes.

Com história ligada ao esporte nacional, o resort abrigou a Seleção Brasileira de Futebol durante a preparação para a Copa do Mundo de 1962. O projeto de restauração manteve características originais da construção, aliando tradição e funcionalidade.

Serviço

Grand Resort Serra Negra

Rua Comendador Vicente Amato Sobrinho, 390 - Placidolândia, Serra Negra - SP

0800-771-1006

Instagram: instagram.com/ grandresortserranegra/

Mais informações: grandresortserranegra.com.br