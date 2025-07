Festival de Inverno de São Pedro (SP) estreia nesta sexta (04/07) com pratos inéditos e experiência Evento reúne 10 estabelecimentos e deve elevar em 40% o movimento de restaurantes Cartão de Visita|Do R7 04/07/2025 - 18h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h16 ) twitter

Evento reúne 10 estabelecimentos e deve elevar em 40% o movimento de restaurantes

A Estância Turística de São Pedro (SP) realiza, de 4 de julho a 3 de agosto, a 4ª edição do Festival de Inverno do Alto da Serra, evento que une sabor, qualificação profissional e fomento ao turismo. Com a participação de 10 restaurantes locais e pratos inéditos criados especialmente para a ocasião, a expectativa é de um aumento de até 40% no movimento dos estabelecimentos participantes, fortalecendo a economia e a identidade gastronômica da região serrana.

Idealizado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Turismo e Cultura de São Pedro e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o Festival traz como marca registrada a gastronomia autoral, com curadoria da chef Ludmilla Fonseca, profissional com experiência internacional. Ela é responsável por desenhar toda a estrutura do evento: do desenvolvimento dos pratos exclusivos para cada restaurante, consultoria técnica individualizada, capacitação das equipes, orientação de boas práticas e elaboração de fichas técnicas para precificação e padronização dos serviços. A capacitação voltada para proprietários e funcionários, tem como foco a hospitalidade, a apresentação dos pratos e a excelência no atendimento.

Com valores a partir de R$ 35, o Festival promove a acessibilidade e estimula o público a vivenciar experiências gastronômicas locais de forma democrática e atrativa

Um dos grandes destaques desta edição é o Passaporte Gastronômico: a cada prato consumido, o visitante recebe um selo, e quem completar 10 restaurantes participantes recebe uma caneca personalizada do evento. Os estabelecimentos estarão identificados com flâmulas na entrada, e o passaporte traz datas, horários e endereços de cada local, estimulando o turismo de experiência pela Serra.

Para a presidente do Comtur, Juliana Marconi Saia, o Festival é um exemplo de ação integrada e inclusiva: “Mais do que um evento gastronômico, o Festival de Inverno é uma construção conjunta. A participação ativa do Comtur e o chamamento para que todos os estabelecimentos da Serra de São Pedro pudessem participar mostram nosso compromisso com a inclusão, a igualdade de oportunidades e a valorização de quem empreende aqui na serra”, afirma.

A preparação do Festival teve início em maio e envolveu um chamamento público para garantir ampla adesão dos empreendimentos locais. Todas as informações sobre o evento, pratos e restaurantes participantes estão disponíveis no perfil oficial: @fest.invernosaopedro.

Confira os Restaurantes participantes:

BAR DA RAMPA

Horário de funcionamento: Sábado, domingo e feriado das 9h às 20h

Endereço do instagram: bar.da.rampa

Nome do prato: Conhaque

ESTAÇÃO DA CACHAÇA

Horário de funcionamento: Quinta-feira e sexta-feira das 8h30 às 17h / Sábado e domingo das 8h às 20h

Endereço do instagram:@estacaodacachaca

Nome do prato: Waffle de Nutella com Banana e Morango

FORNERIA DA ESTAÇÃO RESTAURANTE

Horário de funcionamento: Sexta das 11h às 15h, sábado e domingo das 11h às 16h

Endereço do instagram: @forneriadaestacaooficial

Nome do prato: Risoto com Cogumelo

FORNERIA DA ESTAÇÃO PIZZARIA

Horário de funcionamento: Quinta-feira a Sábado das 19h às 23h e Domingo das 17h às 22h

Endereço do instagram:@ forneriadaestacaooficial

Nome do prato: Pizza Doce de Goiabada, Mussarela e Gorgonzola

GRATINADOS FLAMME

Horário de funcionamento: Sábado, domingo e feriado das 11h às 17h

Endereço do instagram:@gratinados_flamme

Nome do prato:Pipoca de Filé Mignon com Duo de Molhos

OFICINA DO CHURRASCO

Horário de funcionamento: Sábado, domingo e feriado das 11h30 às 17h

Endereço do instagram:@ oficinadochurrascosp

Nome do prato: Choripán Itaqueri

RECANTO DAS SERIEMAS

Horário de funcionamento:Sábado, domingo e feriado das 12h às 16h

Endereço do instagram: @seriemasparrilla

Nome do prato: Entrada de Queijo com Cogumelos e Tomate Confit

SARITA! PIZZA NAPOLETANA

Horário de funcionamento :Sábado das 13h às 21h, Domingo 12h às 18h e Feriado 13h às 21h

Endereço do instagram: @saritapizza

Nome do prato: Pizza de Brie com Geleia de Jaracatiá

SÍTIO COLONINHA

Horário de funcionamento: Sábado e domingo das 12h às 15h30

Endereço do instagram:@sitiocoloninha1

Nome do prato: Creme de Mandioca com Costela

SR BOUTIQUE HOTEL

Horário de funcionamento:Segunda a Domingo das 11h às 21h

Endereço do instagram: @srboutiquehotel

Nome do prato: SR Winter Negroni, SR Winter Wonder