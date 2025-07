Fever Ray lança o álbum “The Year Of The Radical Romantics”, já disponível via Rabid Records O novo lançamento de Fever Ray (também conhecida como Karin Dreijer), The Year of the Radical Romantics, já está disponível via Rabid... Cartão de Visita|Do R7 27/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 19h17 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o álbum, aqui

O novo lançamento de Fever Ray (também conhecida como Karin Dreijer), The Year of the Radical Romantics, já está disponível via Rabid Records (Mute na América do Norte). A edição em vinil (LP duplo numerado com pôster) e a publicação complementar The Year of the Radical Romantics estão disponíveis para pré-venda.

The Year Of The Radical Romantics documenta as mensagens intensas e pulsantes que conquistaram plateias de Sydney a Seattle durante a turnê mundial There’s No Place I’d Rather Be, em apoio ao aclamado Radical Romantics de 2023.

O álbum reúne versões de estúdio gravadas ao vivo de faixas do Radical Romantics, além de destaques do Plunge (2017) e novas interpretações poderosas de clássicos do início da carreira. A nova obra é executada pelos músicos que acompanharam Karin Dreijer na turnê: Minna Koivisto nos teclados, Romarna Campbell na bateria, além de Maryam Nikandish e Helena Gutarra nos keytars e vocais.

‌



Os vídeos explosivos e criativos de Radical Romantics apresentaram um elenco inesquecível de personagens: Fever Ray, também conhecida como o Casanova de terno branco; o sedutor aspirante Romance; o pontual Main; a bruxa Snusis; e a bombshell armada Demona Lisa.

The Year Of The Radical Romantics oferece a culminação das trajetórias desses personagens em dois vídeos dirigidos pelo criativo de longa data de Fever Ray, Martin Falck. Nas cenas, os desajustados participam de sessões de terapia em grupo conduzidas pela terapeuta Ebba. Essas sessões são acompanhadas por versões intensas dos favoritos dos fãs do álbum de estreia homônimo de Fever Ray, lançado em 2009: “I’m Not Done (Therapy Session” e “Now’s the Only Time I Know (Therapy Session)”.

‌



A edição em vinil e a publicação The Year Of The Radical Romantics estão disponíveis para pré-venda. A publicação, projetada e editada por Fever Ray e Martin Falck, aprofunda o processo criativo por trás da criação do universo Radical Romantics. Ela exibe esboços iniciais, erros e acertos que moldaram os personagens vistos no palco, em fotografias e videoclipes. Além disso, traz fotografias de imprensa, ensaios de capa, editoriais e imagens exclusivas dos bastidores capturadas por Fever Ray, pela banda ao vivo e pela fotógrafa Nina Andersson.

Falck comenta sobre a publicação: “Criar os personagens para a era Radical Romantics foi um verdadeiro trabalho de amor. Dá-los vida, observá-los vivenciar amor, desgosto, morte e até mesmo serem demitidos foi uma alegria absoluta. Trabalhar nesta publicação nos deu a oportunidade de refletir sobre nosso próprio processo criativo, e estamos muito animados para compartilhar isso com vocês.”

‌



Tracklist - The Year Of The Radical Romantics

1. I'm Not Done (Therapy Session)

2. Now's The Only Time I Know (Therapy Session)

3. What They Call Us (Radical Romantics Session)

4. New Utensils (Radical Romantics Session)

5. When I Grow Up (Radical Romantics Session)

6. Mustn't Hurry (Radical Romantics Session)

7. To The Moon And Back (Radical Romantics Session)

8. Shiver (Radical Romantics Session)

9. Kandy (Radical Romantics Session)

10. Even It Out (Radical Romantics Session)

11. I'm Not Done (Radical Romantics Session)

12. Carbon Dioxide (Radical Romantics Session)

13. Now's The Only Time I Know (Radical Romantics Session)

12. If I Had A Heart (Radical Romantics Session)

