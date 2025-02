Filme sobre Luiz Gonzaga, Légua Tirana, ganha teaser no mês de janeiro Distribuído pela O2 Play, longa-metragem sobre o Rei do Baião será lançado em julho de 2025; no elenco estão Luiz Carlos Vasconcelos... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h46 ) twitter

Distribuído pela O2 Play, longa-metragem sobre o Rei do Baião será lançado em julho de 2025; no elenco estão Luiz Carlos Vasconcelos, Cláudia Ohana e Tonico Pereira

ASSISTA AO TEASER AQUI

O novo longa-metragem distribuído pela O2 Play, Luiz Gonzaga - Légua Tirana, apresentou seu primeiro teaser oficial durante a exibição dos trailers nas sessões de O Auto da Compadecida 2 e agora está disponível online. A direção do longa-metragem é de Diogo Fontes e Marcos Carvalho com produção da Mont Serrat Filmes e Cinema no Interior, e a estreia está prevista para julho de 2025.

O filme retrata a vida e obra do icônico Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, e mergulha desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.

No elenco, estão nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Cláudia Ohana e Tonico Pereira, além de talentos regionais que enriquecem a autenticidade da produção. As gravações aconteceram na Chapada do Araripe, divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, e em Caiçara, município da Paraíba. Os cenários foram escolhidos expressamente para reforçar a relação do filme com as paisagens e tradições do sertaneja, sendo o cenário fundamental.