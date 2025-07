Fiorella e Kaique & Felipe lançam "Só Vivendo", canção sobre recomeços no amor A faixa fala sobre dores do passado, aprendizado e a descoberta de um amor que transforma Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 21h17 ) twitter

Confira: https://SMB.lnk.to/ SingleSoVivendo

Assista: https://youtu.be/ 5KPdjqekr9I?si= ID1TsFmuyYIZs0xY

Mais uma colaboração de sucesso. A cantora Fiorella se une à dupla Kaique & Felipe no lançamento de “Só Vivendo”, canção que já está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. Composta por Felipe KEF, Ray Ferrari e Anderson Marreta, a música fala sobre alguém que passou por muitos relacionamentos frustrados e dolorosos, enfrentando decepções, mágoas e momentos difíceis, mas que, apesar de tudo, aprendeu com cada erro e seguiu em frente. Esses momentos serviram como aprendizado e preparação para, finalmente, encontrar um amor verdadeiro, que deu novo sentido à vida.

“Foi uma alegria enorme dividir esse projeto com o Kaique & Felipe. A conexão fluiu desde o primeiro momento e tudo aconteceu de forma muito natural. Tô muito feliz com o resultado! Essa música tem uma energia especial e poder cantá-la com os meninos tornou tudo ainda mais significativo. Acho que muita gente vai se identificar, tô super animada pra ver a reação do público!”, afirma a artista.

“Gravar ‘Só Vivendo’ com a Fiorella foi incrível! Somos fãs dela e ainda tem o Sorocaba, que é nosso irmão, como empresário. A música tem uma letra madura, fala sobre aprender com os erros e viver um amor diferente. Esse feat traduz bem a essência do Kaique & Felipe e da Fiorella: romântica e cheia de sentimento”, diz Kaique.

Felipe completa: “A Fiorella é uma artista que a gente admira demais. Quando surgiu o convite pra gravar ‘Só Vivendo’, fiquei muito feliz – a música tem a cara dela! Fala de um amor leve, positivo, e traz uma energia que tá fazendo falta no sertanejo. Com ela e os KeF no beat, é sucesso na certa!”.

O lançamento de “Só Vivendo” chega acompanhado de um clipe oficial. Dirigido por Rafa Costakent e gravado em São Paulo, o vídeo combina cenas do trio com interpretações de Fiorella, que dão ainda mais intensidade à mensagem da canção.

“Só Vivendo” – Fiorella, Kaique & Felipe

Lançamento: 10 de julho de 2025

Compositores: Felipe KEF, Ray Ferrari, Anderson Marreta

Letra

Agradeço os textos de raiva

Digitados à base de lágrimas

E toda vez que eu me arrumei

E que eu me preparei pra quebrar a cara

Os beijos que eu dei, camas que eu deitei

E os que machucaram, eu aguentei

E os amores que não vingaram, não me vinguei

Mas uma coisa é certa agora eu acertei

O lado bom de ter errado tanto

É saber que eu não vou errar

Te amando

Seu beijo chegou me mostrando

Que antes de você só tava respirando

Não sei se eu tava só vivendo

Ou esperando por esse momento

Ê, Fiorella

Esse é o lado bom, né, de quebrar a cara muitas vezes

É, Kaique e Felipe, essa aqui é minha história

(repetição do primeiro verso)