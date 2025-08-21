FLOR ET lança clipe de “O CORRE” – primeiro single do álbum BRAZAPUNK Single faz parte do álbum BRAZAPUNK que será lançado em setembro Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Single faz parte do álbum BRAZAPUNK que será lançado em setembro

Cartão de Visita - Entretenimento

FLOR ET lança “O CORRE”, uma pancada autêntica que aquece para o álbum BRAZAPUNK. O single chega antecipando o segundo álbum que herda a atitude punk e “fusiona” rock progressivo com tropicalismo.

“O corre é doido, podem tentar nos brecar. O corre é doido, é difícil segurar.” É com esse refrão que a FLOR ET conecta com quem está na batalha diária, superando adversidades para fazer “o corre”, o projeto, o sonho acontecer.

A banda vem ganhando destaque na cena por sua performance visceral, com uma sonoridade difícil de rotular e letras que equilibram força e sensibilidade. Agora, com a chegada do novo álbum, promete traduzir a potência do show ao vivo nas plataformas digitais.

‌



Com 10 faixas, BRAZAPUNK é uma celebração à liberdade artística e uma provocação ao mercado. É um chamado à transgressão dos padrões, à experimentação e à originalidade. Com riffs de guitarra e saxofone, sintetizadores imersivos e groove marcante, criam um universo único, potente e vibrante que balança até headbangers.

Com produção assinada por Alexandre Birck (Estúdio Sangha/RS) e Barral Lima (Ultra Estúdio/MG), o álbum também é a ponte entre duas potências culturais do país. Birck, fundador da Graforréia Xilarmônica e referência do movimento Rock Gaúcho, acompanha a FLOR ET desde 2019. Já Barral, empreendedor cultural e idealizador de diversos festivais, já trabalhou com grandes nomes da música brasileira, de Milton Nascimento a Pepeu Gomes, consolidando sua atuação nacional. Conheceu a banda no showcase do TUM Festival (SC), em 2023. Desde então, vem somando no movimento da FLOR ET.

‌



“O CORRE”: https://www.youtube. com/watch?v=vucJ3lR493c

Sobre a banda

Com origem em Porto Alegre (2016/RS) e atualmente sediada em São Paulo, a FLOR ET vem se consolidando como um dos nomes mais instigantes da cena musical contemporânea. Sempre reverenciando a musicalidade brasileira, somando peso e potência, traz letras urgentes, estética vibrante e seu tropicalismo “punkeado” para os palcos. Em fase de pré-lançamento do segundo disco do projeto, BRAZAPUNK, a FLOR ET passou por palcos relevantes, como: Festival Pop Up (MG), Circo Voador (RJ), Palco Ultra (MG), São Paulo RockFest (SP), Festival Timbre (MG), Marte Festival (MG), Sesc Jundiaí (SP), HackTown SRS (MG), Festival da Lua Cheia (SP), Maratona Cultural (SC), FIMS (PR), Formemus (ES), TUM (SC), Psicodália (SC) e Morrostock (RS).