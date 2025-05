Flutuação em Bonito (MS): saiba qual o melhor rio para cada perfil de viagem Bonito, no Mato Grosso do Sul, é reconhecido como um dos melhores destinos do mundo para a prática de flutuação em águas cristalinas... Cartão de Visita|Do R7 13/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h07 ) twitter

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é reconhecido como um dos melhores destinos do mundo para a prática de flutuação em águas cristalinas. Com diversas opções disponíveis, desde rios de nascentes até cavernas submersas, muitos viajantes ficam em dúvida sobre qual passeio escolher.

Pensando nisso, a Acqua Viagens, agência especializada em ecoturismo na região, elaborou um guia detalhado para ajudar na decisão, considerando o perfil, a experiência desejada e as condições físicas de cada visitante.

Entre as flutuações mais procuradas estão as realizadas em nascentes, como Rio da Prata, Rio Sucuri e Nascente Azul. Esses passeios se destacam pela transparência das águas, profundidade reduzida e grande quantidade de peixes coloridos, proporcionando uma experiência visual impressionante. A época mais indicada para essas atividades é entre abril e outubro, quando o clima está mais ameno e as chuvas são menos frequentes, garantindo melhor visibilidade.

Para quem viaja com crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, algumas flutuações oferecem estrutura de apoio, como barcos que acompanham o trajeto. É o caso do Aquário Natural, Barra do Sucuri e Rio Sucuri, que permitem pausas durante o percurso, tornando a experiência mais confortável e segura. Já a Nascente Azul é uma boa opção para quem busca um passeio mais curto, com duração média de uma hora, além de incluir day use em um balneário com piscina natural e área de lazer.

‌



Quem prefere aventuras mais intensas pode optar por flutuações em cavernas, como o Abismo Anhumas, que exige rapel para acesso, ou a Lagoa Misteriosa, uma dolina de águas profundas e tons azulados. Esses passeios são ideais para viajantes que buscam experiências únicas, mas exigem um pouco mais de preparo físico. A Gruta do Mimoso, por sua vez, é uma alternativa mais acessível dentro dessa categoria, com trajeto simplificado e duração média de uma hora e meia.

Para os que desejam combinar flutuação com outros atrativos, o Rio da Prata oferece um roteiro mais longo, com até três horas de atividade, e inclui almoço no pacote. Já a Nascente da Serra, localizada em Bodoquena, permite flutuar em dois rios diferentes e é indicada para quem quer diversificar o passeio.

‌



A Acqua Viagens reforça que, independentemente da escolha, todas as flutuações em Bonito proporcionam cenários impressionantes, cada um com suas particularidades. A agência, que atua há oito anos no destino, oferece roteiros personalizados, alinhados às preferências e necessidades de cada viajante, sempre com foco no turismo sustentável e na valorização da natureza local.

Mais informações e dicas para planejar uma viagem para Bonito, podem ser encontradas no site www.acquaviagens.com.br.