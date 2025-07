Folianópolis 2025: Veja as atrações confirmadas para a 18ª edição do evento Com destaque para Ivete Sangalo, a micareta também conta com Banda Eva, Bell Marques, Durval Lelys, Parangolé, Saulo Fernandes, Tomate... Cartão de Visita|Do R7 28/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com destaque para Ivete Sangalo, a micareta também conta com Banda Eva, Bell Marques, Durval Lelys, Parangolé, Saulo Fernandes, Tomate, Tony Salles, Xanddy Harmonia e É o Tchan

Conhecido como um dos maiores carnavais fora de época do país, o Folianópolis 2025 confirmou as 10 atrações que sobem ao trio elétrico na 18ª edição do evento. A micareta ocorre durante os dias 20, 21 e 22 de novembro, na capital catarinense, em meio ao feriado da Consciência Negra.

Em 2025, o Axé Music completa 40 anos desde que ganhou projeção nacional com o sucesso “Fricote”, de Luiz Caldas. O ritmo, nascido nas ruas de Salvador e nos trios elétricos, marcou gerações e revelou grandes nomes da música brasileira.

Detentor do título de “Micareta Mais Bonita do Brasil”, o Folianópolis, ou simplesmente Folia para os íntimos, é uma das poucas micaretas 100% axé do país. O evento também atrai turistas de todas as regiões do país e movimenta o comércio local, como bares e restaurantes e também a rede hoteleira. Além disso, o Folia se destaca como o maior evento privado de Santa Catarina e a terceira maior micareta indoor do Brasil.

‌



Para agitar os foliões nesta edição de 2025, o Folianópolis conta com um time de peso, que reúne os maiores nomes do Axé. O grande destaque fica com a Rainha Ivete Sangalo, que faz sua 16ª participação no Folianópolis após ter sido a dona do Carnaval 2025 com o hit “Energia de Gostosa”. A Banda Eva chega ao Folia após arrastar uma multidão no pré-Carnaval de rua em Florianópolis. Bell Marques anima a multidão com seus hits e os clássicos da época do Chiclete com Banana. Durval Lelys retorna ao Folia trazendo toda a energia do Asa de Águia, embalado pelo anúncio do retorno da Trivela após 14 anos de carreira solo.

O Parangolé está confirmado em mais uma edição do Folia, marcando a estreia de Lincoln Senna como vocalista do grupo, pela primeira vez no trio do Folianópolis. Saulo Fernandes retorna ao evento, enquanto Tonny Salles participa pela primeira vez em apresentação solo. A voz por trás do hit atemporal ‘Vem neném’, Xanddy Harmonia, também é uma das atrações confirmadas. Tomate (Tom Kray) traz toda a animação e alegria do seu show, e promete jogar o clima da folia lá no alto como já é de costume em suas apresentações. Diferente dos anos anteriores, a 18ª edição contará com 10 atrações no total, uma a mais que o habitual, com o lendário grupo É o Tchan integrando a grade como homenagem especial aos 40 anos do Axé Music.

‌



Mais informações serão divulgadas em breve. Fique por dentro de tudo no perfil oficial do Folianópolis no Instagram. Os ingressos para a 18ª edição do Folia estão disponíveis através do site da Blueticket.



Serviço

Folianópolis 2025 – 18ª edição

‌



Data: 20, 21 e 22 de novembro de 2025.

Atrações: Ivete Sangalo, Banda Eva, Bell Marques, Durval Lelys, Parangolé, Saulo Fernandes, Tomate, Tony Salles, Xanddy Harmonia e É o Tchan.

Classificação: 18 anos

Ingressos: Blueticket.