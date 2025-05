Força internacional do rock alternativo, Sami Chohfi, se apresenta pela primeira vez em Piracicaba Ao lado da banda Drenna, o artista multi-instrumentalista de Seattle promete uma noite inesquecível de pura energia e conexão no Benjamin... Cartão de Visita|Do R7 09/05/2025 - 09h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h26 ) twitter

Ao lado da banda Drenna, o artista multi-instrumentalista de Seattle promete uma noite inesquecível de pura energia e conexão no Benjamin Rock Bar. Ingressos já disponíveis

Cartão de Visita - Entretenimento

Piracicaba vai tremer! No sábado, 10 de maio, o cantor e compositor Americano Sami Chohfi faz sua aguardada estreia na cidade, trazendo toda a intensidade de seu rock alternativo para o palco do Benjamin Rock Bar.

Direto de Seattle, com sangue brasileiro nas veias e uma conexão profunda com o país, Sami chega acompanhado de Marco Bicca (bateria) e Anderson Formaggini (baixo) para entregar um show intenso, elétrico e imperdível. No repertório, músicas inéditas do novo álbum, versões poderosas de clássicos do rock e seus hits que já incendiaram plateias em turnês pelos Estados Unidos, Costa Rica, Sudeste Asiático e Índia.

O Sami vai dividir o palco com a banda Drenna, do Rio de Janeiro, que chega ao Benjamin Rock Bar com um som autoral potente, letras viscerais e uma presença de palco magnética, uma combinação que tem conquistado uma legião de fãs por onde passa.

Mais que um show, será uma celebração da música feita com verdade, amor e entrega. Uma noite que promete ser histórica para o rock em Piracicaba.

SERVIÇO

Sami Chohfi em Piracicaba

Data: Sábado, 10 de maio de 2025

Local: Benjamin Rock Bar – Rua Benjamin Constant, 2511 – Paulista

Abertura da casa: 18h

Atração de abertura: Drenna

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$ 20,00

Compra online (sujeito à taxa):

https://zig.tickets/eventos/ 1005-brb-benjamin-rock-bar- sami-chohfi-atracao- internacional-banda-drenna