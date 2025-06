Franz Ferdinand compartilhou hoje um novo single com versões inéditas de duas faixas Antes de sua apresentação no Glastonbury nesta semana, o Franz Ferdinand compartilhou hoje um novo single com versões inéditas de duas... Cartão de Visita|Do R7 26/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h36 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Antes de sua apresentação no Glastonbury nesta semana, o Franz Ferdinand compartilhou hoje um novo single com versões inéditas de duas faixas presentes em seu aclamado sétimo álbum, The Human Fear, lançado em janeiro deste ano pela Domino.

O single inclui “Build It Up”, com participação de Johnny Marr na guitarra, e uma versão ao vivo de “Hooked”, gravada no Barrowlands, em Glasgow, com Master Peace, que acompanhou a banda na recente turnê pelo Reino Unido.

Após uma performance conjunta de “Build It Up” em uma sessão ao vivo do Amazon Music Live – City Sessions, a nova versão do single foi posteriormente registrada em estúdio.

“Johnny é uma inspiração. Literalmente. Eu ficava no meu quarto adolescente tentando aprender a tocar suas melodias. Ouvir seu estilo tão característico na nossa música é glorioso. Ele a elevou de uma forma que só ele sabe fazer.” – Alex Kapranos

Recentemente, a banda também marcou presença no programa Later… with Jools Holland, onde se apresentou com as faixas “Audacious” e “Night or Day” — sua sexta aparição no programa (sétima, se contarmos o projeto FFS com o Sparks).

Após meses de turnê com The Human Fear, que passou por shows esgotados nas Américas do Norte e do Sul e duas noites sold out no Shepherd’s Bush Empire, em Londres, o Franz Ferdinand anunciou uma nova turnê pelo Reino Unido em 2026, incluindo um retorno aguardado à icônica Brixton Academy.