Freddie Gibbs e The Alchemist lançam "Alfredo 2" via Rabbit Vision/Alc Records/Virgin Music Group

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça “Alfredo 2” AQUI

Assista a “Alfredo: The Movie” AQUI

Cinco anos após “Alfredo”, um álbum que se tornou instantaneamente um clássico e redefiniu como um duo de rapper e produtor pode soar, Freddie Gibbs e The Alchemist lançam seu segundo ábum colaborativo “Alfredo 2” via Rabbit Vision/ALC Records/Virgin Music Group. O merch do duo para “Alfredo 2” inclui camisetas, blusas de moletom, chapéus, uma revista em quadrinhos e cinco versões de vinil, disponíveis em alfredostokyo.com.

A tão aguardada sequência de “Alfredo” chega após uma série de especulações que começaram quando cartazes enigmáticos surgiram no início deste mês, aumentando a expectativa por novas músicas de Freddie e The Alchemist. O duo realizou uma audição completa do álbum com apoio da Babylon na galeria hvw8 em Los Angeles na semana passada, e um número seleto de fãs sortudos foi convidado para assistir a uma exibição especial antecipada de “Alfredo: The Movie” no cinema Brain Dead Studios, também em Los Angeles.

Dirigido por Nick Walker e filmado no Japão, "Alfredo: The Movie” oferece um vislumbre misterioso do universo de “Alfredo 2”. Com partes iguais de yakusa noir e Ghost Dog, o filme apresenta Gibbs e The Alchemist como parceiros navegando por uma versão sombria e hiper estilizada do submundo criminoso da cidade. Eles trocaram o macarrão italiano por noodles, operando a partir de uma modesta loja de ramen japonês enquanto estudam métodos ancestrais de preparo, fervendo ossos durante o dia e lavando dinheiro à noite. Negociações em becos, acordos secretos em izakayas enfumaçados e sequências de treinamento com monges guerreiros — o curta é uma ousada reintrodução ao universo criativo da dupla, mergulhado em estética noir, criminalidade sombria e rimas afiadas como navalha.

Freddie Gibbs nunca se coube dentro da caixa. Ao longo da última década, ele evoluiu de estrategista do rap underground para um nome de peso na cultura — alguém tão confortável rimando sobre uma batida do Madlib quanto atuando ao lado de estrelas do cinema independente. Mas a evolução de Gibbs vai além da música. Sua atuação de destaque no filme indie “Down With The King” surpreendeu a crítica, rendendo elogios do New York Times, onde A.O. Scott considerou sua performance uma das melhores do ano e afirmou que Gibbs merecia uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Desde então, ele ampliou sua presença nas telas com papéis que exploram o mesmo peso emocional e inteligência das ruas que marcam suas letras. Gibbs está construindo uma carreira que equilibra autenticidade e arte — com um pé na cultura e outro em algo ainda maior. Com participações recentes em séries e filmes prestigiados, e uma reputação como um dos artistas mais poderosos ao vivo do rap, Gibbs está traçando um caminho que combina sabedoria das ruas com alta arte.

The Alchemist, por sua vez, continua sendo um dos produtores mais influentes e consistentes da cena. Desde o lançamento de “Alfredo”, ele tem sido imparável — lançou álbuns completos com Earl Sweatshirt, Boldy James, Larry June, MIKE e, mais recentemente, Erykah Badu, tudo isso enquanto segue mentorando e apadrinhando uma nova geração de talentos do underground. Sua marca está por toda parte na última década do rap progressivo, e seu som — empoeirado, luxuoso, imprevisível — continua incomparável. “Alfredo 2” marca mais um capítulo em uma carreira marcada por reinvenção e domínio silencioso.

Freddie Gibbs & The Alchemist

Alfredo 2

25 de julho de 2025

Rabbit Vision / Alc Records / Virgin Music Group

1. 1995

2. Mar-a-Lago

3. Lemon Pepper Steppers

4. Ensalada (feat. Anderson .Paak)

5. Empanadas

6. Skinny Suge II

7. Feeling (feat. Larry June)

8. I Still Love H.E.R.

9. Shangri-La

10. Gas Station Sushi

11. Lavish Habits

12. Gold Feet (feat. JID)

13. Jean Claude

14. A Thousand Mountains