Frio de Monte Verde garante charme suíço e preços de baixa temporada O frio típico da Serra da Mantiqueira está em seu auge, e Monte Verde (MG) se revela ainda mais encantadora nesta época do ano Cartão de Visita|Do R7 18/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h00 )

O frio típico da Serra da Mantiqueira está em seu auge, e Monte Verde (MG) se revela ainda mais encantadora nesta época do ano. Com temperaturas amenas durante o dia e noites geladas, o distrito de Camanducaia, a cerca de 170 km de São Paulo, combina charme suíço, ar puro e paisagens exuberantes — um convite perfeito para uma escapada romântica ou para reunir a família.

As atrações incluem trilhas ecológicas como as que levam à Pedra Redonda e à Pedra Partida, de onde se têm vistas deslumbrantes da região. Passeios de quadriciclo, visitas ao centrinho turístico com lojinhas e chocolaterias artesanais e experiências gastronômicas com fondues, trutas, queijos, cachaças e doces típicos completam a programação para todas as idades.

Outro atrativo importante neste período é o preço: a baixa temporada garante tarifas mais convidativas, permitindo aproveitar o destino com mais tranquilidade e economia. E, para transformar a viagem em uma experiência memorável, duas hospedagens se destacam.

A Pousada Pedras e Sonhos oferece suítes amplas com lareira, banheira de hidromassagem, ar-condicionado quente e frio e varanda com vista para as montanhas. O ambiente é calmo e cercado por natureza, ideal para famílias que buscam aconchego e praticidade.

‌



Já a Pousada Jardim da Mantiqueira alia localização central e um charmoso jardim arborizado. Seus chalés contam com aquecimento, banheira de hidromassagem e ar-condicionado em algumas unidades, além de um diferencial sustentável: carregador para carros elétricos.

Ambas oferecem um café da manhã farto, com produtos frescos e regionais, e acesso facilitado por vias pavimentadas — conforto que faz diferença nos dias mais frios ou chuvosos.

Mais informações: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br