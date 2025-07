Fundação do Livro e Leitura apresenta programação da 24ª FIL Evento de apresentação foi realizado na terça-feira (22/07), no Sesc Ribeirão, reunindo autoridades, homenageados e parceiros da Feira... Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h17 ) twitter

Evento de apresentação foi realizado na terça-feira (22/07), no Sesc Ribeirão, reunindo autoridades, homenageados e parceiros da Feira Internacional do Livro, que será realizada entre 15 e 24 de agosto

A programação oficial da 24ª FIL - Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto foi apresentada na manhã desta terça-feira (22 de julho), no auditório do Sesc Ribeirão. O evento reuniu autoridades, convidados, representantes de instituições parceiras e escritores homenageados da edição. A cerimônia foi conduzida por Dulce Neves, presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, e Adriana Silva, vice-presidente da entidade e curadora da FIL.

Com o tema “Futuros Possíveis: entre linhas e parágrafos”, a FIL 2025 será realizada entre os dias 15 e 24 de agosto e contará com mais de 500 atividades gratuitas, espalhadas por 25 locais da cidade. Durante o lançamento, o público acompanhou uma apresentação interativa e bem-humorada, que envolveu recursos de inteligência artificial como o ChatGPT e a assistente virtual Alexa, em uma conversa dinâmica com as apresentadoras sobre a programação e os homenageados da edição.

Presença na FIL

‌



O escritor e pedagogo André Luís Oliveira, homenageado na categoria autor infantojuvenil, relembrou sua relação afetiva com a FIL. “A feira sempre foi um oásis para mim, desde a primeira edição, quando eu participava como leitor assíduo. Cresci na rua General Osório e a Praça XV era o meu quintal. Cada vez que volto para a feira, seja para lançar um livro ou apenas como leitor, é como se eu estivesse de volta ao meu quintal. Como diz o poeta Manoel de Barros, ‘o quintal da infância é o maior quintal do mundo’. Ser homenageado nesse lugar tem um significado imenso para mim”, disse.

Outro homenageado da edição, o escritor e professor Matheus Arcaro, destacou o impacto da FIL em sua trajetória pessoal e profissional. “Na primeira edição da Feira do Livro, eu era aluno do ensino médio da rede pública e acompanhei tudo como espectador. Hoje, 24 anos depois, estou neste palco como um dos homenageados. É uma honra imensa”, destacou. O autor lembrou ainda que sempre perguntavam a ele para que serve a literatura “e eu costumo dizer que ela não serve para nada, mas é exatamente por isso que ela é essencial. A literatura não está a serviço, ela é possibilidade. Ela amplia o olhar sobre o mundo”, comentou.

‌



O presidente da UDOP – União Nacional da Bioenergia e patrono da 24ª FIL, Hugo Cagno Filho, destacou o papel transformador da literatura. “A leitura tem o poder de abrir caminhos, despertar consciências e provocar mudanças profundas na vida das pessoas. A Feira do Livro é um símbolo dessa esperança. Ela conecta gerações, inspira jovens, fortalece professores e promove o diálogo, que é um dos pilares de qualquer sociedade democrática. Apoiar a literatura é acreditar em um futuro mais justo, mais humano e mais preparado para os desafios do nosso tempo”, refletiu.

Incentivo à leitura

‌



Durante a apresentação, o prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, ressaltou o papel da feira do livro na formação cidadã. “Um país é feito de homens e de livros, como dizia Monteiro Lobato. E se queremos construir um Brasil melhor, é fundamental que tenhamos iniciativas como a Feira Internacional do Livro. Só com eventos como este conseguimos ampliar o acesso à cultura, à leitura e à cidadania”, declarou ao anunciar a destinação de vales no valor de R$ 30 a mais de 10 mil alunos da rede pública municipal, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, para a compra de livros durante o evento.

Representando os parceiros institucionais, o gerente do Sesc Ribeirão Preto, Mauro Jensen, relembrou o início da parceria com a Fundação do Livro e Leitura. “Desde 2015 fazemos parte dessa história com muito orgulho. Ribeirão Preto tem um potencial enorme, e a FIL amplia a ação cultural e educativa do Sesc na cidade. Educação e cultura precisam andar de mãos dadas, e é isso que simbolizamos hoje, na parceria que se inicia neste ano com o Senac”, disse.

Na Tenda Sesc-Senac, instalada na Esplanada do Theatro Pedro II, as duas instituições vão oferecer uma programação diversificada, que une literatura, arte, educação profissional e cidadania.

Para o gerente do Senac Ribeirão Preto, Leandro D’Arco, o trabalho conjunto é uma das marcas mais significativas desta edição. “É muito bom realizarmos esse esforço de forma unificada. O Sesc representa o serviço social, o Senac, a aprendizagem e a educação profissional. Juntos, estamos literalmente unindo cultura, lazer, esporte e educação. É disso que falamos quando nos associamos ao tema futuros possíveis: de um futuro que não se caminha mais sozinho, e sim com parcerias fortes, pensando no desenvolvimento da cidade e da região”, afirmou.

Também presente na cerimônia, o gerente adjunto de Ação Cultural do Sesc São Paulo, Fabrício Floro, destacou o papel da FIL em proporcionar ao público uma entrada prazerosa no universo da leitura, promovendo experiências críticas e criativas. “Para o Sesc, integrar a agenda das bienais e grandes feiras literárias, como a de Ribeirão Preto, amplia ainda mais o trabalho que fazemos em nossas unidades e bibliotecas em todo o Estado”, comentou.

Programação diversificada

Entre os destaques da 24ª FIL estão grandes nomes da literatura, filosofia, música e jornalismo, como Djamila Ribeiro, Leandro Karnal, Maria Homem, Itamar Vieira Junior, Chico César, Raphael Montes, Milton Hatoum, Márcia Tiburi, Jean Wyllys, Bráulio Bessa, Geni Núñez, Milly Lacombe, André Trigueiro, Ignácio de Loyola Brandão e Hélio Ziskind. A programação também contempla ações formativas, espetáculos teatrais, atividades infantojuvenis, oficinas, exposições e rodas de conversa.

A programação completa da FIL 2025 está disponível no site oficial da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto: www.fundacaodolivroeleiturarp. com

A realização da FIL conta com a parceria da Prefeitura Municipal por meio das Secretarias de Governo, Casa Civil, Educação, Cultura e Turismo, Infraestrutura, Meio Ambiente, Esportes, Fiscalização Geral e Saerp; do Ministério da Cultura do Governo Federal, da Secretaria Estadual da Cultural, Economia e Indústria Criativa, Sesc e Senac.

Sobre a FIL

A FIL - Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) consagrou-se como um dos maiores eventos culturais do país e tornou-se internacional em 2020. Possui 25 anos de história e realiza neste ano a sua 24ª edição. A cada ano, a programação reúne autores, artistas, intelectuais, educadores, estudantes e participantes de diversas localidades. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população, o que consolida o objetivo primordial de fomentar a leitura e de contribuir para ampliar os números de leitores do país. Em 2024, o evento registrou público de 250 mil pessoas, presença de 260 escritores e mais de 400 atividades realizadas. O impacto na economia de Ribeirão Preto foi da ordem de R$ 5 milhões.

Patrocínio Diamante: Usina Alta Mogiana

Patrocínio Ouro: GS Inima Ambient

Patrocínio Prata: Necta Gás Natural e Savegnago

Patrocínio: Apis Flora, AZ Tintas, Caldema, Caseli Tracan, Engemasa, RibeirãoShopping, Riberfoods, Pedra Agroindustrial S/A e TMA Máquinas.

Instituição Cultural: Sesc e Senac

Apoio Cultural: ACI-RP, Automotiva Cestari, Lopes Material Rodante, Macopema, Monreale Hotel, Santiago e Cintra Geotecnologias, Grupo Suprir, Tonin Superatacado e Santa Helena.

Apoio Institucional: Fundação Dom Pedro II, Theatro Pedro II, Biblioteca Sinhá Junqueira, CUFA Ribeirão Preto, Ong Arco-Íris, Coletivo Abayomi, A9 - Água Alcalina, Alma (Academia Livre de Música e Arte), IPCIC - Instituto Paulista de Cidades e Identidades Culturais, Casa Grafite Comunicação e Cultura, Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, ETEC José Martimiano da Silva, Educandário, Sesi, Centro Universitário Barão de Mauá, Centro Universitário Moura Lacerda, Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), Faculdade Metropolitana, Adevirp, Fundação Dorina Nowill Para Cegos, Ann Sullivan do Brasil, Associação de Surdos de Ribeirão Preto, Caeerp, Dr. Cãopaixão - Projeto Cães de Terapia, Fada, RibDown, NeuroRib, Conventions & Visitors Bureau, Painew, Verbo Nostro Comunicação Planejada, Film Commission da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Instituto do Livro, RPMobi, Coderp, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Mais informações:

www.fundacaodolivroeleiturarp. com

Instagram: @fundacaolivrorp

Facebook: @fundacaodolivroeleiturarp

YouTube: /FeiraDoLivroRibeirao

Twitter: @FundacaoLivroRP

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país e também por feiras em municípios do interior paulista. Com trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade estabeleceu sua experiência no setor cultural e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.