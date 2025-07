Gabeu lança versão de clássico “Chitãozinho e Xororó” e dá sequência ao projeto “ROCK BRAVO” O cantor Gabeu lança a faixa “Chitãozinho e Xororó”, uma nova versão do clássico composto por Athos Campos e Serrinha, eternizada nas... Cartão de Visita|Do R7 27/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h57 ) twitter

Ouça o single nas plataformas digitais

O cantor Gabeu lança a faixa “Chitãozinho e Xororó”, uma nova versão do clássico composto por Athos Campos e Serrinha, eternizada nas vozes da dupla que dá nome à canção. O single dá continuidade ao projeto “ROCK BRAVO”, EP que traz releituras de modas caipiras sob outra perspectiva, com influências do country rock. Esta é a segunda música divulgada após o lançamento de “Minas Gerais”, que abriu a série de reinterpretações.

A música, que retrata em sua letra os pássaros e a vida no campo, ganhou uma nova sonoridade com a combinação do clássico e do moderno. “Na minha regravação, eu brinco com a mistura da moda de viola e da guitarra, que são os dois instrumentos principais. Tem até um solinho que é como uma batalha entre eles. O ‘tchan’ da música é justamente essa brincadeira de contrastes: em alguns momentos, ela é bem soft, em outros, bem pesada mesmo. E, por ser uma música sertaneja que começa com a viola, a entrada da guitarra acaba sendo muito surpreendente, como se ninguém estivesse esperando. Esse é o grande destaque dela”, diz Gabeu.

O artista também explica que conhecia a faixa desde a infância, mas passou a enxergá-la de outra forma após revisitá-la através da série “As Aventuras de José e Durval”, do Globoplay. “Sempre achei essa música muito bonita. É uma dessas canções que eu escutei quando era criança, em algum momento, e depois fui revisitar já adulto, percebendo melhor a poesia. Tive esse acesso novamente por causa da série do Chitãozinho e Xororó, que mostra a relação deles com essa música, eles cantando pequenininhos. Achei muito lindo e tive esse desejo de incluir no meu projeto”, explica o cantor.

Além da proposta sonora, Gabeu destaca também a mudança estética que acompanha esse segundo lançamento. “Diferente de ‘Minas Gerais’, a gente abandona um pouco mais a figura do cowboy e vem com um estilo mais adolescente, rebelde e fã de rock. Claro que tem uma semelhança, porque todo o projeto tem uma unidade estética, mas aqui a gente explora uma coisa um pouco diferente mesmo, até os looks mudam. Trocamos o chapéu por um boné no estilo moicano. É algo bem inovador”, declara.

Sobre Gabeu

Cantor e compositor, Gabeu iniciou sua carreira musical em 2019 com o single “Amor Rural” e se destaca como um dos pioneiros do Queernejo, que mistura a estética e sonoridade sertaneja com a vivência LGBTQIA+ e resgata a cultura caipira. Em 2021, lançou seu primeiro álbum, AGROPOC, com 10 faixas que exploram diferentes vertentes do gênero e possui participações de outros artistas do movimento, como Bemti e Reddy Allor. O trabalho, que já conta com mais de 2,7 milhões de plays nas plataformas digitais, foi indicado ao Grammy Latino 2022 como Melhor Álbum de Música Sertaneja.