Gabi Melim anuncia projeto no Manouche com participação de Maria Gadú, Duda Beat e Julia Mestre Os shows do "GabriElas" acontecem às terças-feiras no tradicional clube de música carioca Cartão de Visita|Do R7 07/07/2025 - 13h18

A cantora e compositora Gabi Melim estreia no dia 15 de julho o projeto GabriElas, no palco do Manouche. O show em formato acústico é uma celebração da música brasileira, com protagonismo feminino. O projeto acontece às terças-feiras e Gabi recebe convidadas diferentes em cada edição. As primeiras participações confirmadas são Maria Gadú no dia 15 de julho, Duda Beat dia 29 de julho, Júlia Mestre e Jade Baraldo no dia 12 de agosto.

Ingressos: https://olhaoingresso.com.br/ GabiMelim.html

“Eu sempre tive vontade de fazer um show mais acústico, mais próximo do público, e nunca tinha tido a oportunidade. Agora vou conseguir realizar esse desejo aqui no Rio, que é minha cidade também. Sou de Niterói, mas moro aqui há alguns anos. Esse projeto se chama GabiElas e vou receber mulheres que eu admiro, que me inspiram, que fazem parte da minha vida e que o público também ama. Vai ser uma surpresa muito especial”, afirma Gabi.

O formato mais próximo e afetivo reflete uma nova fase da artista, que aposta em encontros musicais potentes, trocas e conexão direta com quem acompanha sua trajetória. O GabriElas terá temporada no Manouche durante o mês de julho e agosto, sempre às terças-feiras. Gabi Melim estará acompanhada de Gabriel Quinto no violão, Danilo Amuedo na percuteria e Kainã do Jejê na percussão.

Serviço

Gabi Melim: Temporada “GabriElas”

Local: Manouche | R. Jardim Botânico, 983 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, 22470-051

Datas:

15/07 – Participação de Maria Gadú

29/07 – Participação de Duda Beat

12/08 – Participação de Júlia Mestre e Jade Baraldo

27/08 – Em breve.

Info: https://olhaoingresso.com.br/ GabiMelim.html

Sobre Gabi Melim

Com 15 anos de carreira, a cantora e compositora Gabi Melim tem uma trajetória repleta de marcos e histórias que refletem sua evolução musical e pessoal. Começou a compor aos 13 anos e subiu aos palcos aos 15, não demorando muito para gravar seu primeiro disco aos 16, com participações de João Donato e Marcelo D2. Sua participação na Banda Melim, ao lado dos irmãos, a consolidou como um dos maiores fenômenos do pop contemporâneo brasileiro, com mais de 3 bilhões de streams e mais de 400 shows, além de apresentações em grandes festivais e turnês pela Europa. O álbum colaborativo com Djavan e as 3 indicações ao Grammy são apenas alguns dos frutos dessa jornada.

Agora em carreira solo, lançou “Gabriela”, álbum produzido por Gabriel Geraissati e José Gil, que foi uma verdadeira declaração de independência artística, com beats de Pep Starling e 13 faixas compostas por Gabi e seus parceiros. A sonoridade amadurecida reflete a liberdade, o amor e a vontade própria que marcam essa nova fase. Com o lançamento do álbum e estreia da turnê, a artista deixou claro que está pronta para continuar sua história e conquistar ainda mais espaço na música brasileira.