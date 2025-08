Gabi Melim celebra noite inesquecível com Duda Beat no Manouche e convida para próximas edições Júlia Mestre e Jade Baraldo são as próximas convidadas, dia 12 de agosto Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h58 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Na última terça, 29 de julho, a segunda noite do projeto GabriElas, criado por Gabi Melim, foi marcada por emoção e encontros inesquecíveis. Com ingressos esgotados, o palco do Manouche recebeu a força e a delicadeza de Duda Beat, em uma apresentação repleta de afeto e surpresas.

“O espetáculo foi memorável. Na última terça-feira, as canções de Gabriela foram apresentadas em um ambiente com ingressos esgotados. Foi uma alegria imensa poder dividir o palco com minha irmã, Duda Beat, interpretando suas músicas e as minhas. Homenagear Preta Gil, cantando Sinais de Fogo, foi particularmente emocionante. Ela é uma mulher que teve, e continua tendo, um papel fundamental em minha vida. Mesmo tendo convivido com ela em poucas ocasiões, cada encontro foi marcante, tanto em sua casa quanto em minha primeira entrevista solo, no TVZ, no ano passado. Sei que, para Duda, também foi significativo, então prestar essa homenagem foi algo especial”, afirma Gabi.

A noite também foi marcada por momentos inesperados, como a presença surpresa de Lulu Santos na plateia. “Ele e Clebinho adquiriram ingressos e compareceram sem avisar. Eu canto uma música dele em meu repertório, que nos conectou. Fiz um vídeo há seis anos, cantando essa música, e ele assistiu. A partir disso, nossa amizade começou. Recebê-lo em meu show, de surpresa, foi um momento inesquecível.”

Sobre a participação de Duda Beat, Gabi completa: “A Dudinha interpretou músicas do meu álbum Gabriela e do meu repertório atual. Cantar uma versão em piseiro de Amy Winehouse foi marcante, uma fusão inesperada que funcionou lindamente. E, claro, o público maravilhoso, que estava lá para celebrar, em um local tão bonito. Foi uma noite especial, inesquecível.”

O projeto GabriElas segue no Manouche, com novas participações a cada semana. No dia 12 de agosto, Gabi divide o palco com Júlia Mestre e Jade Baraldo. Já no dia 27 (quarta), uma convidada surpresa será revelada. Gabi se apresenta ao lado de Gabriel Quinto (violão), Kainã do Jêje (percussão) e Danilo Amuedo (bateria).

“As noites têm sido maravilhosas, emocionalmente enriquecedoras, e tenho me divertido muito. Estou ansiosa pela próxima apresentação. Será um momento igualmente especial”, finaliza Gabi.

Serviço

Gabi Melim: Temporada GabriElas

Local: Manouche | R. Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ

Datas:

12/08 – Participações de Júlia Mestre e Jade Baraldo

27/08 (quarta-feira) – Convidada surpresa

Sobre Gabi Melim

Com 15 anos de carreira, a cantora e compositora Gabi Melim tem uma trajetória repleta de marcos e histórias que refletem sua evolução musical e pessoal. Começou a compor aos 13 anos e subiu aos palcos aos 15, não demorando muito para gravar seu primeiro disco aos 16, com participações de João Donato e Marcelo D2. Sua participação na Banda Melim, ao lado dos irmãos, a consolidou como um dos maiores fenômenos do pop contemporâneo brasileiro, com mais de 3 bilhões de streams e mais de 400 shows, além de apresentações em grandes festivais e turnês pela Europa. O álbum colaborativo com Djavan e as 3 indicações ao Grammy são apenas alguns dos frutos dessa jornada.

Agora em carreira solo, lançou “Gabriela”, álbum produzido por Gabriel Geraissati e José Gil, que foi uma verdadeira declaração de independência artística, com beats de Pep Starling e 13 faixas compostas por Gabi e seus parceiros. A sonoridade amadurecida reflete a liberdade, o amor e a vontade própria que marcam essa nova fase. Com o lançamento do álbum e estreia da turnê, a artista deixou claro que está pronta para continuar sua história e conquistar ainda mais espaço na música brasileira.