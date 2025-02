Gabi Melim e Duda Beat compartilham vídeo para "belo horizonte" Gabi Melim acaba de presentear os fãs com visuais para “Belo Horizonte”, parceria com Duda Beat Cartão de Visita|Do R7 18/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h46 ) twitter

Gabi Melim acaba de presentear os fãs com visuais para “Belo Horizonte”, parceria com Duda Beat. O lyric video traz uma seleção de imagens das artistas em ensaios fotográficos, capturando momentos de pura sintonia e cumplicidade. Tem também um pouco dos bastidores desse encontro especial entre amigas, mostrando cenas espontâneas que mostram a leveza da conexão entre elas.

Assista aqui: https://www.youtube.com/watch? v=VIg4agHtVnY

“Esse lyric video está cheio de momentos divertidos e espontâneos que eu e Duda temos juntas. Também mostra um pouco dos bastidores desse encontro que é sempre tão gostoso. Espero que as pessoas sintam essa energia e se transportem para o universo de ‘Belo Horizonte’ junto com a gente”, Gabi Melim conta.

Contente em colaborar com a nova etapa de sua amiga, Duda Beat complementa: “A Gabi é uma artista que eu admiro demais e, além de tudo, é muito minha amiga. Quando ela me fez esse convite, não pensei duas vezes. A canção é super bonita, fala de amor e me emocionou. É uma alegria enorme. Espero que a faixa seja abraçada de uma forma linda, porque é uma canção atemporal. E é sempre uma delícia passar o dia com a Gabi, fazer as fotos, os vídeos e compartilhar o que a gente mais ama, música.”

‌



Ficha Técnica

Direção Criativa e de Cena: Matheus Yashi

‌



1a Assistente de Direção: Mariana Lino

Produção Executiva: Ana Farias

‌



Produção Executiva Artística (Gabi Melim): Ana Farias

Produção Executiva Artística (Duda Beat): Marcela Bittencourt

Beauty (Gabi Melim): Tiago Carvalho

Beauty (Duda Beat): Renata Brazil