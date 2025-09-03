Gabriela Melzer apresenta nova exposição "Delírios Solares", no Rosewood São Paulo Artista transforma o sol em gesto, cor e energia vital em sua nova mostra de pinturas e desenhos inéditos; mostra é aberta ao público... Cartão de Visita|Do R7 03/09/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h37 ) twitter

Artista transforma o sol em gesto, cor e energia vital em sua nova mostra de pinturas e desenhos inéditos; mostra é aberta ao público na Galeria Filomena, disponível a partir de 4 de setembro

O Rosewood São Paulo, alinhado ao conceito A Sense of Place® do Rosewood Hotels & Resorts, apresenta mais uma exposição inédita na Galeria Filomena. A mostra “Delírios Solares”, da artista Gabriela Melzer, é composta por pinturas e desenhos inéditos nos quais a paulistana mergulha na potência simbólica do sol para expandir sua investigação sobre matéria, gesto e energia. A exposição, em parceria com a Galeria Galatea e curadoria de Marc Pottier, estará aberta ao público a partir de 4 de setembro.

Inspirada por artistas como Georgia O’Keeffe, Hilma af Klint, Hieronymus Bosch e Leda Catunda, Melzer constrói uma exposição que se recusa a seguir fórmulas, buscando integridade e liberdade estética. Cada título, longe de fechar o sentido, funciona como chave de entrada para um campo aberto de interpretações. “Acredito que o acaso espelha o próprio funcionamento do universo. A origem dos planetas, a formação das estrelas, o surgimento da vida — tudo envolve encontros improváveis. Tento recriar esse espaço de tensão fértil entre o caos e o cosmos, onde o inesperado pode acontecer”, comenta Gabriela.

Em suas criações, o objetivo não é simplesmente representar o mundo, mas explorar as brechas que nele habitam — lugares onde o físico e o não físico se tocam — criando uma realidade que sentimos, mas não vemos. Por meio de suas obras, Melzer revela uma busca por abrir espaços que todos podem acessar, mesmo que não estejam claramente delineados. “Trata-se de nos permitir sentir além do que estamos acostumados, juntos, e encontrar uma maneira de dar forma ao que normalmente passaria despercebido”, explica.

‌



A pintura, para Gabriela Melzer, é também corpo e necessidade vital. Com mais de uma década de prática com tinta a óleo, sua produção carrega uma fisicalidade intensa, refletindo uma escuta atenta ao gesto e à matéria. Seus trabalhos propõem pausas ao olhar, oferecendo ao público espaços de contemplação frente à aceleração do mundo contemporâneo. Para a produção das pinturas da exposição “Delírios Solares”, a artista escolheu o sol como símbolo central, não apenas como luz ou calor, mas como potência, vitalidade e força transformadora. Nelas, o sol é visto como organismo mutante: previsível e imprevisível, estável e em colapso, cíclico e surpreendente — tensões que reverberam diretamente na lógica compositiva de Melzer.

Com base na tradição da abstração lírica, Gabriela cria paisagens interiores a partir de formas orgânicas e contornos densos, evocando uma dança entre o controle e o acaso, o cálculo e o impulso. “O ‘delírio’, neste contexto, trata-se da suspensão do controle, da travessia de um processo aberto onde o resultado surge a partir de forças que ultrapassam a intenção inicial”, revela a artista. Já os desenhos apresentados ocupam o território mais experimental da mostra. Eles funcionam como fragmentos ou cartografias de um universo maior, onde ela investiga variações cromáticas e gestuais de forma mais crua, espontânea e orgânica.

‌



“As obras de Gabriela Melzer revelam toda a potência subjetiva do sol, criando espaços e delineando cenários que nos levam a contemplar questões contraditórias como o previsível e o imprevisível, o caos e o cosmos”, afirma Marc Pottier. “Incentivar e apoiar a produção da arte brasileira contemporânea é um de nossos principais compromissos e é um prazer receber uma artista como ela na Galeria Filomena”, finaliza.

A exposição “Delírios Solares” apresenta oito pinturas e seis desenhos de Gabriela Melzer na Galeria Filomena, um espaço intimista que conecta a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo ao projeto da Torre Mata Atlântica, no Rosewood São Paulo.

‌



Serviço:

Exposição: “Delírios Solares”

Artista: Gabriela Melzer

Período: De 04 de setembro de 2025 até 03 de novembro de 2025

Local: Galeria Filomena, no Rosewood São Paulo

Endereço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista

Sobre Rosewood São Paulo

Centralmente localizado no coração de São Paulo, perto da Avenida Paulista, o Rosewood São Paulo é um oásis metropolitano situado no enclave histórico da Cidade Matarazzo, um complexo de edifícios elegantemente preservados do início do século 20 que foram cuidadosamente transformados em residências particulares, lojas sofisticadas e locais de entretenimento. Ancorando este centro de estilo de vida de uso misto de 30.000 metros quadrados, o Rosewood São Paulo ocupa o antigo hospital histórico Matarazzo Maternidade, bem como uma impressionante torre de jardim vertical projetada pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker Jean Nouvel. Rosewood São Paulo engloba uma coleção de arte imersiva com 450 obras por 57 artistas brasileiros. Com 160 quartos e suítes e 100 suítes privativas Rosewood disponíveis para compra, o design de interiores do Rosewood São Paulo, liderado pelo diretor artístico Philippe Starck, apresenta uma fusão sofisticada do antigo e do novo por meio de elementos e efeitos inspirados, como ricas madeiras brasileiras, paredes de jardins exuberantes, e móveis finos. Em conjunto com as acomodações, as extensas comodidades do Rosewood São Paulo incluem seis restaurantes e bares e duas piscinas.

Rosewood São Paulo

Instagram: @rosewoodsaopaulo

Site: https://www.rosewoodhotels. com/en/sao-paulo