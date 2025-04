Gica lança single "Instinto" nesta sexta-feira (25) e dá início ao projeto "Gica na Intimidade" Vídeo viral nas redes sociais inspira primeiro lançamento do novo projeto da cantora, que promete mostrar grandes sucessos do pagode... Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h45 ) twitter

Vídeo viral nas redes sociais inspira primeiro lançamento do novo projeto da cantora, que promete mostrar grandes sucessos do pagode em versões intimistas e mensais nas plataformas digitais

A cantora Gica, uma das vozes mais promissoras do pagode atual, lança nesta sexta-feira, dia 25 de abril, o single "Instinto" em todas as plataformas digitais. A faixa marca o início do projeto "Gica na Intimidade", que trará uma sequência de regravações de grandes sucessos do gênero em versões cheias de emoção e proximidade com o público.

O pontapé inicial do projeto não poderia vir de forma mais espontânea. Gica publicou recentemente um vídeo em suas redes sociais interpretando "Instinto" (Chuva de Arroz) ao som do cavaquinho — e a repercussão foi imediata. O vídeo viralizou, emocionando milhares de pessoas e gerando pedidos para que a versão fosse lançada oficialmente. Atendendo aos fãs, Gica decidiu transformar o momento em música.

“Quando eu postei aquele vídeo, foi só um momento despretensioso de carinho por uma música que eu amo. Mas a resposta das pessoas foi tão forte que eu entendi: precisava ser mais do que um post. Foi aí que ‘Chuva de Arroz’ virou o começo desse projeto que é tão especial pra mim”, conta a cantora.

O projeto "Gica na Intimidade" será lançado no formato waterfall no Spotify, ou seja, a cada mês uma nova faixa será liberada e adicionada à mesma página do projeto. As músicas anteriores permanecem disponíveis, formando aos poucos um álbum em construção — uma narrativa musical que se revela mês a mês.

Além disso, os fãs poderão visualizar as próximas faixas, que estarão bloqueadas, criando expectativa e engajamento em torno dos lançamentos. Mais do que uma série de singles, “Gica na Intimidade” é um convite para viver cada canção em um clima aconchegante e próximo, como se o show fosse dentro de casa.

Com carisma, autenticidade e muito talento, Gica segue conquistando espaço e corações no pagode nacional — e agora, mais do que nunca, mostrando sua essência em cada acorde.

OUÇA AQUI