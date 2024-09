Gloria Groove divulga o DVD completo do volume 1 da "Serenata da GG” Vídeos das 13 faixas do projeto de pagode da artista somam mais de 72 milhões de visualizações no YouTube Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 17h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h01 ) ‌



Gloria Groove divulgou nesta sexta-feira (30) o DVD completo da "Serenata da GG, Vol 1 (Ao Vivo)" em seu canal no YouTube. Os vídeos do projeto, que foram divulgados individualmente após o lançamento nas plataformas digitais em maio, possuem somados mais de 72 milhões de visualizações, e agora o público poderá conferir a gravação na íntegra. (Link: https://bit.ly/3z2yDzT)

Com participações de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo, a primeira parte é composta pelas músicas “Nosso Primeiro Beijo”, “Loucuras de Amor”, “5 Minutinhos”, “A Loba”, “A Tua Voz”, “Eu Odeio Dia 12”, “Câmera Frontal”, “Eu Era Feliz, “O Dom Da Vida”, “Raio Laser”, “Meu Anjo / Incondicional”, “Você Sempre Será / Não Dá Pra Resistir” e “Radar”.

O primeiro dos dois volumes acumula mais de 170 milhões de plays em todas as plataformas de áudio e vídeo, com destaque para “Nosso Primeiro Beijo”, que alcançou a posição #15 no ranking nacional do Spotify, passou de 80 dias entre as 50 músicas mais ouvidas do país e está entre as 10 músicas mais tocadas nas rádios. Na mesma plataforma, a coletânea chegou à posição nº #15 entre os álbuns mais ouvidos semanalmente, enquanto na Deezer chegou a ser o segundo álbum mais escutado da plataforma no país. Com o sucesso estrondoso, Gloria bateu seu próprio recorde e ultrapassou a marca de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.