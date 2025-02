Gloria Groove e Anitta sobem ao palco juntas no ensaio Pré-Carnaval, em São Paulo! Gloria Groove e Anitta brilham juntas no segundo dia dos Ensaios da Anitta Cartão de Visita|Do R7 25/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h26 ) twitter

Gloria Groove e Anitta brilham juntas no segundo dia dos Ensaios da Anitta

Na noite deste domingo (23), o público paulista presenciou um encontro para lá de especial: Gloria Groove se juntou a Anitta no ensaio especial de Carnaval, prometendo muita euforia e alegria do público. Gloria apresentou quatro músicas que marcaram sua trajetória: Nosso Primeiro Beijo, Vermelho, Coisa Boa e Proibidona, single que lançou ao lado de Anitta e Valesca Popozuda.

"Serenata da GG é sobre amor, sobre cantar com o coração e celebrar as nossas raízes. E o Carnaval é exatamente isso: a maior expressão de amor e liberdade que existe. Poder levar essa energia pro palco dos Ensaios da Anitta é uma honra. Vai ser um momento único, de conexão e de muita festa!" declarou Gloria antes da apresentação que foi um verdadeiro fenômeno!

O ensaio, que antecede as grandes apresentações de Carnaval, serviu como um aperitivo do que o público pode esperar das duas artistas durante a folia. Gloria Groove segue com a agenda lotada, levando o projeto Serenata da GG para diversas cidades do Brasil, enquanto se prepara para grandes shows no Carnaval e outros eventos pelo país.

‌



Com uma carreira sólida e cheia de hits, Gloria Groove continua a conquistar fãs e a mostrar por que é uma das artistas mais versáteis e queridas da música brasileira.

Agenda de shows:

‌



MARÇO/25

01/03 Recife/PE (Carnaval)

‌



02/03 Brasília/DF (Carnaval)

03/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

04/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

ABRIL/25

26/04 Hopi Pride (Pop)

MAIO/25

03/05 Paulínia/SP (Serenata)

10/05 Campos dos Goytacazes/RJ (Serenata)

24/05 Porto Alegre/RS (Serenata)