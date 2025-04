Golden Tulip Macaé oferece pacote de Páscoa com 15%off e café da manhã temático aberto ao público Hotel tem atividades de lazer e programação voltada para toda a família, como musculação, hidroginástica e atividades infantis Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h06 ) twitter

O Golden Tulip Macaé, da rede Louvre Hotels Group – Brazil, prepara uma programação especial durante o feriado prolongado de Páscoa. O hotel oferece pacote com café da manhã incluso e desconto de 15% em hospedagem válido para os dias 18, 19 e 20 de abril, com check-in às 14h, check out até 12h. O hotel vai promover também um café da manhã temático de Páscoa, aberto ao público, no domingo, 20/04.

“Estamos preparando uma estadia especial. Temos boa perspectiva de ocupação. O feriado mais prolongado do ano aquece tanto o setor turístico da região quanto o de serviços. Toda nossa equipe Golden Tulip está preparada para proporcionar hospitalidade e excelência nos serviços ", destaca a Account Manager, Letícia Chagas.

Atividades de lazer voltadas para toda a família durante todo o ano

‌



O Golden Tulip Macaé acaba de ampliar seus investimentos em atividades para toda a família. O hotel passa a oferecer aos hóspedes recreação infantil nos fins de semana, além de parcerias com empresas locais para jogos de tênis, squash e beach tennis, aulas de canoagem, locação de bike, musculação e hidroginástica.

“Ampliamos ainda mais nossa programação recreativa voltada para adultos e crianças, oferecendo pluralidade de serviços. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência ainda mais positiva em atividades de bem-estar e entretenimento, combinando conforto, qualidade, diversão e a oportunidade de cuidar da saúde”, diz Chagas.

‌



Estrutura voltada para o lazer e o turismo de negócios

O hotel Golden Tulip Macaé conta com 78 suítes, distribuídas em 13 andares. Todos os apartamentos possuem varanda e vista para a praia da Imbetiba, conhecida pelas águas calmas e visitas de tartarugas. São também equipados com TV a cabo, ar condicionado, frigobar, cofre e internet wi-fi gratuita.

‌



O hotel oferece também piscina no rooftop e completa estrutura de lazer e eventos. O café da manhã, servido no restaurante do hotel, é incluído na diária. No térreo, o restaurante “Tulipe” oferece almoço e jantar com os melhores pratos da culinária regional, nacional e internacional no serviço à la carte.

“A rede Louvre Hotels Group – Brazil continua investindo em uma infraestrutura prática e eficiente para atender ao público, oferecendo uma opção de serviço diferenciado e funcional. Nossa proposta é sempre proporcionar uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos”, diz o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Serviço:

Golden Tulip Macaé

Endereço: Av. Elias Agostinho, 250 - Praia de Imbetiba, Macaé - RJ

Telefone: (22) 2796-5300

Reservas: gtm.reservas@ goldentulip.com.br

Site: https://macae. goldentulip.com/

Redes sociais: @goldentulipmacae