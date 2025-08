Golden Tulip Natal Ponta Negra celebra Dia dos pais com day use e café da manhã temático Refeição também será servida ao público externo; hospedagem no fim de semana presenteia clientes com passeio para Maracajaú ou Genipabu... Cartão de Visita|Do R7 06/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h57 ) twitter

Refeição também será servida ao público externo; hospedagem no fim de semana presenteia clientes com passeio para Maracajaú ou Genipabu

O Golden Tulip Natal Ponta Negra comemora o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10/08), com uma programação especial. O hotel abre as portas para famílias que queiram aproveitar o domingo com café da manhã temático – disponível das 6h às 10h, no dia 10/08. Ao adquirir a refeição especial, o cliente ganhará o day use, opção de diária que permite que o cliente usufrua da piscina, do solário e de demais espaços de lazer do hotel, durante todo o dia. O check out é às 17h.

Para os hóspedes que fizerem reservas para o fim de semana também será oferecido um presente: um passeio para Maracajaú ou para Genipabu.

“Estamos preparando um fim de semana especial para famílias que desejem presentear os pais com experiências afetivas e momentos de lazer, em um ambiente premium e ideal para relaxamento e diversão. Uma forma de transformar a comemoração em uma experiência completa, com descanso, entretenimento e descoberta”, diz o gerente de marketing do Golden Tulip Natal Ponta Negra, Guilherme Pinheiro.

“Nosso hotel é o destino ideal para hóspedes e visitantes em busca de excelência, hospitalidade, experiências diversas e qualidade de vida”, completa o gerente.

O valor do café da manhã para visitantes é de R$ 71,50 por pessoa e R$35,75 para crianças até 12 anos. As reservas já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (84) 9827-7216 ou pelas redes sociais @goldentulipnatal e @yurupontanegra.

Localização privilegiada e requinte

Moderno e bem localizado, o Golden Tulip Natal Ponta Negra é ideal para quem busca um hotel sofisticado e com boa gastronomia. Próximo ao Centro de Convenções de Natal, é de fácil acesso aos litorais Norte e Sul, aos polos industriais da cidade e à principal rota ao novo aeroporto, na cidade de São Gonçalo.

Com vista privilegiada para a Praia de Ponta Negra, possui 161 quartos amplos e confortáveis, divididos em quatro categorias: standard, superior, deluxe e master suíte. Todas as unidades são equipadas com TV, ar-condicionado, frigobar, cofre e internet wi-fi gratuita aos hóspedes. Conta também com quartos totalmente adaptados a portadores de necessidades especiais (PNE).

O hotel oferece ainda piscina, fitness center, business center, estacionamento coberto com manobrista, serviço de mensageiros, room service 24 horas, além de quatro salas de eventos com capacidade para acomodar até 200 pessoas e duas salas de apoio. O café da manhã é incluído na diária do hóspede, servido no renomado restaurante Yuru, uma das melhores opções gastronômicas da cidade.

Serviço pet friendly e ampliação de benefícios a hóspedes

O Golden Tulip Natal Ponta Negra acaba de anunciar mais um serviço que amplia sua hospitalidade. O hotel passa a oferecer atendimento pet friendly, aceitando animais de até 15 kg, além de disponibilizar cama, bebedouro e comedouro. Ao mesmo tempo, o Golden implementa uma política de benesses. De acordo com o tipo de quarto selecionado (standard, superior, luxo ou suíte), o hóspede pode ganhar desde desconto no restaurante Yuru e cafeteira com cápsulas de café até amenities, passeios a pontos turísticos, como as praias de Pipa e Genipabu, até o transfer da chegada.

Serviço:

Golden Tulip Natal Ponta Negra

Endereço: Av. Engenheiro Roberto Freire, 4.382 - Ponta Negra, Natal – RN

Reservas e Informações: (84) 3646-0100 / gtpn.coordenacaoreservas@ goldentulip.com.br

Redes sociais: @goldentulipnatal / @yurupontanegra

Site: Golden Tulip Natal Ponta Negra