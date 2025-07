Golden Tulip Natal Ponta Negra recebe selo internacional ‘Hotel Sustainability Basics 2025’ Certificado reconhece hotel como referência em indicadores globais de sustentabilidade Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h18 ) twitter

O Golden Tulip Natal Ponta Negra acaba de receber o selo internacional ‘Hotel Sustainability Basics 2025’ concedido pelo World Travel & Tourism Council Limited (WTTC) – Conselho Mundial de Viagens e Turismo. O certificado reconhece o hotel como referência em indicadores de sustentabilidade autenticados globalmente na indústria hoteleira de hospitalidade. Para receber a chancela, o hotel passou por uma auditoria independente e atendeu a rigorosos critérios técnicos de avaliação de medição e redução do consumo de energia, água, resíduos e emissões de carbono.

“É um orgulho imenso receber esse reconhecimento. Ele projeta nosso hotel como estabelecimento que se preocupa e implementa ações de cuidado com a saúde do planeta e, consequentemente, com o bem-estar de hóspedes, parceiros de negócios e sociedade em geral. O selo mostra também que estamos crescendo atentos ao futuro do ecossistema, entendendo que a geração de valor mudou. E que é fundamental que questões socioambientais estejam incorporadas ao nosso dia a dia, na nossa hospitalidade”, celebra o gerente de marketing do hotel, Guilherme Pinheiro.

O WTTC trabalha para aumentar a conscientização sobre viagens e turismo como um dos maiores setores econômicos do mundo. A missão do conselho é maximizar o potencial de crescimento inclusivo e sustentável do setor por meio de parcerias com governos, destinos, comunidades e outras partes interessadas. O objetivo é também impulsionar o desenvolvimento econômico, criar empregos, reduzir a pobreza e promover a paz, a segurança e a compreensão em nosso mundo.

Localização privilegiada e requinte

Moderno e bem localizado, o Golden Tulip Natal Ponta Negra é ideal para quem busca um hotel sofisticado e com boa gastronomia. Próximo ao Centro de Convenções de Natal, é de fácil acesso aos litorais Norte e Sul, aos polos industriais da cidade e à principal rota ao novo aeroporto, na cidade de São Gonçalo.

Com vista privilegiada para a Praia de Ponta Negra, possui 161 quartos amplos e confortáveis, divididos em quatro categorias: standard, superior, deluxe e master suíte. Todas as unidades são equipadas com TV, ar-condicionado, frigobar, cofre e internet wi-fi gratuita aos hóspedes. Conta também com quartos totalmente adaptados a portadores de necessidades especiais (PNE).

O hotel oferece ainda piscina, fitness center, business center, estacionamento coberto com manobrista, serviço de mensageiros, room service 24 horas, além de quatro salas de eventos com capacidade para acomodar até 200 pessoas e duas salas de apoio. O café da manhã é incluído na diária do hóspede, servido no renomado restaurante Yuru, uma das melhores opções gastronômicas da cidade.

Serviço:

Endereço: Av. Engenheiro Roberto Freire, 4.382 - Ponta Negra, Natal – RN

Reservas e informações: (84) 3646-0100 / gtpn.coordenacaoreservas@ goldentulip.com.br

Redes sociais: @goldentulipnatal / @yurupontanegra

Site: Golden Tulip Natal Ponta Negra