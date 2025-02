Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa apresentam “Samba Terapia” - Bloco Carnavalesco O Remédio é o Samba Cartão de Visita|Do R7 18/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h06 ) twitter

“Samba Terapia” - Bloco Carnavalesco O Remédio é o Samba

Pelo terceiro ano consecutivo o Remédio é o Samba leva alegria, diversão e palavra de esperança, no carnaval, para os internos da Fazenda Paraíso - o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país.

O espaço localiza-se em Xerém e conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes.

Temos utilizado o Samba como mais um elemento no conjunto de ações socioeducativas e de saúde na busca pela recuperação dos internos. Fazer com que o carnaval esteja integrado ao esforço dessa superação é um desafio que temos desenvolvido com amor e empatia.

A ação vai acontecer no próximo dia 22 de fevereiro, a partir das 10h, em Xerém, Duque de Caxias

Este projeto conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Folia RJ 3.