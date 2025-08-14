Grand Resort Serra Negra: conheça um dos hotéis mais antigos do estado de São Paulo Tradição e excelência em hospitalidade nas montanhas do interior paulista Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h38 ) twitter

Juan Gasparin Fotografia Juan Gasparin Macedo

Localizado em uma das regiões mais privilegiadas do interior de São Paulo, o Grand Resort Serra Negra se consolida como referência em hospedagem de qualidade, unindo tradição histórica, conforto e uma vista deslumbrante da Serra da Mantiqueira. Instalado em um dos edifícios hoteleiros mais antigos do estado, inaugurado na década de 1940, o empreendimento é considerado um verdadeiro ícone da hotelaria paulista.

Originalmente projetado para funcionar como um cassino de luxo, o hotel foi idealizado para ser um símbolo de elegância e sofisticação no interior paulista. Sua inauguração, em 1942, contou com a ilustre presença do então presidente da República, Washington Luís, que prestigiou a cerimônia e destacou a importância do empreendimento para o turismo nacional.

Durante as décadas de 1940 e 1950, o empreendimento foi palco de momentos marcantes, recebendo personalidades da política, da cultura e do entretenimento. Em seu teatro, também se apresentaram grandes artistas brasileiros e internacionais, incluindo atrizes premiadas com o Oscar, que encantaram o público com espetáculos memoráveis. O prestigiado cassino, que funcionou até a proibição dos jogos de azar no Brasil em 1946, marcou uma era de glamour, atraindo visitantes de todo o país.

Já em 1962 e 1966, o local foi escolhido como base de preparação da Seleção Brasileira de Futebol antes da Copa do Mundo, ocasião que lhe rendeu uma “calçada da fama” com assinatura de nomes como Pelé, Carlos Alberto e Garrincha.

Com mais de 80 anos de história, o Grand Resort Serra Negra está situado a 1.000 metros de altitude, no coração do Circuito das Águas Paulista, em meio a 40 mil m² de jardins suspensos. Sua arquitetura preserva o charme colonial europeu, harmonizada com uma infraestrutura moderna voltada ao lazer, ao descanso e à realização de eventos sociais e corporativos.

Além disso, estando a menos de dois quilômetros do centro histórico de Serra Negra, o hotel oferece acesso facilitado aos principais pontos turísticos da cidade, como o teleférico, as feiras de malhas e as tradicionais fontes de águas minerais.

Estrutura completa

O Grand Resort Serra Negra dispõe de mais de 100 acomodações confortáveis, equipadas com ar-condicionado, TV a cabo, Wi-Fi gratuito, cofre, minibar e estação de trabalho, com opções para casais, famílias e grupos. A área de lazer inclui piscina externa, piscina coberta e aquecida, sauna seca e a vapor, academia, quadras esportivas, playground, salão de jogos e amplas áreas ao ar livre para relaxamento em meio à natureza.

A gastronomia é outro ponto forte do resort, com dois restaurantes, incluindo um espaço gourmet à beira da piscina, bar e varanda panorâmica com vista para as montanhas. Para eventos, o complexo oferece uma estrutura completa com até 13 salas moduláveis, além de um centro de convenções, ideais para encontros corporativos, congressos, treinamentos e celebrações.

A restauração do edifício preservou elementos arquitetônicos originais, agregando valor cultural e autenticidade à experiência dos hóspedes, sem abrir mão do conforto contemporâneo. A estrutura também conta com estacionamento gratuito, pontos de recarga para veículos elétricos e acessibilidade garantida com rampas, elevadores e banheiros adaptados.

Serra Negra: natureza, bem-estar e turismo de experiência

Reconhecida como estância hidromineral, Serra Negra é um destino em ascensão para quem busca contato com a natureza, clima de montanha e experiências autênticas. A cidade oferece atrativos como o Mirante Alto da Serra, a Disneylândia dos Robôs, os parques Santa Lídia e Represa Doutor Jovino Silveira, além de roteiros temáticos pela zona rural, como a Rota do Café, do Queijo e Vinho e do Alto da Serra. O centro comercial vibrante, com produtos regionais e artigos em couro, malha e calçados, complementa o charme da cidade.

A apenas 150 quilômetros da capital paulista, o Grand Resort Serra Negra se posiciona como escolha ideal para casais, famílias e empresas que buscam um refúgio nas montanhas, com tradição, hospitalidade e excelência.

Serviço

Grand Resort Serra Negra

Rua Comendador Vicente Amato Sobrinho, 390 - Placidolândia, Serra Negra - SP

Telefone: 0800-771-1006

Site: www.grandresortserranegra.com. br