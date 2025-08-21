Grave Digger: ingressos já à venda para show especial em São Paulo Apresentação acontece em 14 de novembro, no Carioca Club Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h59 ) twitter

Apresentação acontece em 14 de novembro, no Carioca Club

Cartão de Visita - Entretenimento

A instituição do heavy metal alemão Grave Digger está na estrada celebrando 45 anos de uma trajetória intensa e inabalável. E, como não poderia ser diferente, São Paulo está confirmada na rota da turnê que promove o aclamado novo álbum de estúdio “Bone Collector”.

A apresentação na capital paulista acontece no dia 14 de novembro, no Carioca Club. Os ingressos já estão disponíveis, a partir de R$ 175,00 (meia-entrada), pela plataforma uhuu.com e pontos de venda autorizados. Mais detalhes no serviço abaixo.

Formada por Chris Boltendahl (vocal), Tobias Kersting (guitarra), Jens Becker (baixo) e Marcus Kniep (bateria), a banda mostra que continua mais pesada e afiada do que nunca. O repertório trará clássicos absolutos como “Heavy Metal Breakdown”, “Rebellion”, “Excalibur” e “The Dark of the Sun”, além das novidades do novo trabalho.

‌



Este show marca a 14ª passagem do Grave Digger pelo Brasil, país onde construiu uma legião de fãs fiéis desde a primeira visita, em 1997. Desde então, foram 13 apresentações memoráveis, incluindo a participação no Summer Breeze Brasil 2023, consolidando de vez a relação de devoção entre a banda e o público brasileiro.

Gravado sem o uso de teclados pela primeira vez na carreira, “Bone Collector” representa um retorno às raízes sonoras da banda. Com produção, mixagem e masterização assinadas pelo vocalista Chris Boltendahl, o trabalho é direto, cru e poderoso, características que marcaram os primeiros álbuns do grupo, como o clássico “Heavy Metal Breakdown” (1984).

‌



Faixas como “Bone Collector”, “Riders of Doom”, “Mirror of Hate” e “The Devils Serenade” misturam peso e melodia com riffs marcantes e refrões intensos. A arte do disco é assinada pelo ilustrador brasileiro Wanderley Perna, reforçando os laços culturais da banda com o público brasileiro.

Formado em 1980, na cidade de Gladbeck, na Alemanha, o Grave Digger se consolidou como um dos principais nomes do metal europeu. Ao longo de mais de quatro décadas, lançou álbuns conceituais e aclamados como “Tunes of War”, “Knights of the Cross”, “The Grave Digger” e “Fields of Blood”, sempre mantendo sua identidade sonora e postura autêntica.

‌



Com mais de 20 discos de estúdio e milhares de fãs ao redor do mundo, a banda segue relevante, criativa e ativa. Para os brasileiros, este show é mais do que um reencontro, é a celebração de um legado, de uma fiel história dedicada ao metal pesado.

Serviço São Paulo

Opus Entretenimento apresenta Grave Digger

Data: 14 de novembro de 2025

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 - Pinheiros (próximo ao Metrô Faria Lima)

Horário: 19h (abertura da casa) | 21h (showtime)

Ar-condicionado

Acessibilidade

Classificação etária: 16 anos.

Setores:

Pista: R$ 175 (meia-entrada) | R$ 350 (inteira)

Mezanino: R$ 240 (meia-entrada) | 480 (inteira)

Ingresso online: uhuu.com

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros de 1,99%.

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Descontos:

50% para Idosos com idade igual ou superior a 60 anos: Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. A CIE deverá ser expedida por: I - Associação Nacional de Pós-Graduandos - ANPG; II – União Nacional dos Estudantes - UNE; III - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - Ubes; IV - Entidades estaduais e municipais; V - Diretórios Centrais dos Estudantes - DCE; e VI - Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior. www.documentodoestudante.com. br.

Os elementos indispensáveis da CIE são: I - nome completo e data de nascimento do estudante; II - foto recente do estudante; III - nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV - grau de escolaridade; e V - data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

Obs.: Para os estudantes que solicitaram a CIE pelo site documentodoestudante.com.br e ainda aguardam o recebimento da carteira, será aceito o Documento Provisório, que possui validade de 30 dias. O mesmo deve ser apresentado juntamente a um documento de identidade oficial com foto.

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência, documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 e via laudo médico ou documento oficial com foto que conste a numeração do CID.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% Aposentados - Apresentar documento de identidade oficial com foto e cartão de benefício do INSS que comprove a condição. Conforme Lei Municipal SP n°12.325/1997.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos.

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

40% Ingresso Solidário: Mediante doação de 1kg de alimento (insumos não-perecíveis somente) no dia do evento.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Atenção:

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Objetos proibidos: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (Ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.