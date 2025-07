Grupo de samba Versão lança novo medley “Ela Vai Voltar / Papo Reto” O grupo Versão, conhecida por transformar sucessos de todos os estilos em pagode com identidade e irreverência, acaba de lançar um... Cartão de Visita|Do R7 01/07/2025 - 17h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h16 ) twitter

O grupo Versão, conhecida por transformar sucessos de todos os estilos em pagode com identidade e irreverência, acaba de lançar um medley contagiante com dois hinos do rock nacional: “Ela Vai Voltar” (Charlie Brown Jr.) e “Papo Reto” (Detonautas). A releitura chega às plataformas digitais com distribuição pelo selo LAB Sonoro, acompanhada de um videoclipe exclusivo no canal oficial da banda no YouTube.

Gravado com toda a energia que é marca registrada do grupo, o medley entrega uma mistura vibrante entre nostalgia e ritmo dançante — reinventando os clássicos com arranjos envolventes e suingue característico do pagode moderno.

Formado em 2019, em São Paulo, o Versão vem conquistando fãs em todo o Brasil com seu lema: “Transformar tudo em samba”. No repertório, além de pagode e samba, o grupo incorpora referências de pop, reggae, MPB, forró, axé, funk e sertanejo — sempre imprimindo uma sonoridade única.

Com passagens por palcos de norte a sul do país, a banda já participou de programas como o Programa da Eliana (SBT) e foi destaque em veículos como a CNN Brasil. Também já abriu shows de nomes como Xande de Pilares e Mumuzinho, além de animar festas universitárias, casamentos e grandes eventos corporativos.

‌



O novo medley faz parte do projeto "Versões do Versão!", que estreou em 2024 nas plataformas digitais, reunindo releituras de hits nacionais e internacionais sob o olhar bem-humorado e criativo do grupo.

Atualmente com agenda lotada até 2026, o Versão aproveita o alcance nas redes sociais e os palcos lotados para divulgar seus lançamentos no streaming, sempre com o compromisso de levar alegria e boas vibrações ao público.

‌



Vídeo Oficial - https://www.youtube.com/ watch?v=6ypZqJWG6sM

Smartlink - https://ditto.fm/ela-vai- voltar-papo-reto-pagode- labsonoro