Grupo Envolvência anuncia shows em Angola Com apresentações nos dias 5 e 6 de outubro, o grupo de pagode promete encantar o público no festival Borogodó, na Ilha do Cabo Cartão de Visita|Do R7 31/07/2024 - 23h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h33 ) ‌



O Grupo Envolvência está se preparando para agitar a Angola com apresentações imperdíveis na terceira edição do festival Borogodó. Os shows acontecerão nos dias 5 e 6 de outubro de 2024, das 16h às 23h, no prestigiado local Maré Nostrum, situado na Avenida Murtala Mohamed, na Ilha do Cabo.

Os fãs do grupo terão a oportunidade de curtir um repertório recheado de sucessos como: “Quando a Cachaça Não Mata Humilha” e “Eu Amo Pagode”. Com seu estilo único e contagiante, o grupo promete proporcionar momentos inesquecíveis, celebrando a música e a cultura brasileira em solo angolano.

O festival Borogodó se destaca por reunir grandes nomes da música, criando uma atmosfera vibrante e acolhedora. Esta edição promete ser ainda mais especial com a presença do Envolvência, que levará toda a sua energia e carisma para os palcos de Angola.

Os ingressos já estão à venda e a expectativa é de casa cheia. Não perca a chance de fazer parte desse evento que celebra a amizade, a alegria e a boa música. Venha viver a experiência única de um show do Envolvência em terras angolanas!

SERVIÇO:

FESTIVAL BOROGODÓ - EDIÇÃO 3

Data: 05 e 06 de outubro de 2024

Horário: 16h às 23h

Local: MARÉ NOSTRUN

Endereço: Avenida Murtala Mohamed - Ilha do Cabo/ Angola

Informações: Miguel Borges +55 11 923463728

Mais sobre o Grupo Envolvência

Formado por oito integrantes: Marquinhos, Wender, Chocolate, Liniker, Santiago, Fabinho, Mumuh e Vitinho, o grupo que foi inspirado no Turma do Pagode, teve seu início em 2017, onde os amigos decidiram investir profissionalmente na carreira.

Atualmente, o Envolvência é conhecido como “os meninos dos milhões” por somar muitas visualizações, ouvintes e seguidores.