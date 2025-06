Grupo Envolvência leva o pagode da nova geração a Curitiba com show inédito Apelidado de “meninos de milhões”, grupo mineiro apresenta show vibrante no RJOTA com faixas do novo álbum e clima de celebração Cartão de Visita|Do R7 26/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h16 ) twitter

O Grupo Envolvência, um dos principais nomes da nova geração do pagode, desembarca em Curitiba no dia 6 de julho para um show que promete contagiar o público com muita energia, emoção e ritmo. A apresentação acontece no RJOTA, a partir das 14h, e integra a turnê que celebra a fase mais madura e criativa do grupo mineiro.

Diretamente de Três Corações (MG), o Envolvência é formado por oito integrantes e ficou conhecido como os “meninos de milhões”, graças ao alcance orgânico e crescente nas redes sociais e plataformas de streaming.

Em 2025, o grupo vem consolidando um novo momento na carreira, marcado por lançamentos e um som cada vez mais autêntico. Um dos destaques é o álbum Na Voz dos Criadores, Vol. 1, um projeto que homenageia os compositores por trás dos grandes sucessos do pagode. A ideia é valorizar quem está nos bastidores da música, reforçando a identidade do Envolvência: original, talentoso e conectado às raízes do gênero.

A apresentação em Curitiba também será uma oportunidade para o público conhecer mais sobre Metamorfose, o novo projeto do Envolvência. O EP, que será lançado por partes e começa a ser apresentado dia 09 de julho, inaugura uma fase especial na trajetória do grupo, marcada por amadurecimento artístico e participações de peso, a faixa “Onde”, em parceria com Ferrugem é um dos destaques desse trabalho.

Com uma agenda intensa de shows pelo país, o grupo vem conquistando novos públicos e ampliando seu espaço no cenário nacional. No palco, o Envolvência apresenta um repertório que traduz sua evolução musical, com músicas inéditas, regravações marcantes e muita entrega.

O show em Curitiba promete ser uma verdadeira celebração do pagode contemporâneo, com batucada envolvente, carisma de sobra e aquele clima leve e animado que só o pagode sabe criar.

Serviço

Data: 06/07/2025

Horário: 14h às 22h

Local: RJOTA

Rua Desembargador Westphalen, 3140 – Parolin, Curitiba – PR

