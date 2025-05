Grupo Fanfarrosas estreia espetáculo “Mamulengo Fanfarrosas: O Povo em Forma de Boneco!” Com bonecos, música ao vivo e forró de rabeca, a montagem celebra a cultura popular com humor e poesia, com apresentações em Arthur... Cartão de Visita|Do R7 18/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 15h23 ) twitter

Com bonecos, música ao vivo e forró de rabeca, a montagem celebra a cultura popular com humor e poesia, com apresentações em Arthur Alvim e Itaquera (Zona Leste), e Jardim Monte Kemel (Zona Oeste)

Fanfarrosas estreiam novo espetáculo de teatro de mamulengo com temporada gratuita em São Paulo

No dia 18 de maio de 2025, as Fanfarrosas ( @fanfarrosas ) dão início à temporada de estreia do espetáculo "Mamulengo Fanfarrosas: O Povo em Forma de Boneco!", que homenageia a cultura popular brasileira e convida o público de todas as idades a conhecer a divertida arte do mamulengo.

Inspirado no tradicional teatro de bonecos do Nordeste, o espetáculo mistura humor, crítica social, música e poesia, sempre com criatividade e participação popular. Reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, o mamulengo é símbolo de resistência cultural e memória viva do povo, com forte presença em estados como Pernambuco e em regiões do interior nordestino.

Em "Mamulengo Fanfarrosas: O Povo em Forma de Boneco!", personagens do dia a dia ganham vida no palco por meio de bonecos que contam histórias e fazem críticas bem-humoradas, acompanhados por música ao vivo e forró de rabeca. Os bonecos carregam as vivências do povo e transformam lembranças em cena. É um convite afetuoso para o público se reconhecer, rir e entrar na brincadeira.

A pesquisa do grupo sobre os saberes do mamulengo se destaca pela valorização da tradição popular e pela conexão com as realidades urbanas de hoje. É uma forma de manter viva uma arte ancestral, aproximando o público de suas raízes por meio do riso, da música e da oralidade.

Formado em 2019 por Gi Paixão e Luana Pereirinha, o grupo Fanfarrosas atua com um coletivo formado por mulheres e pessoas LGBT+, que trazem em sua bagagem a arte de rua, palhaçaria, música, contação de histórias e o teatro de bonecos popular.

A temporada integra o projeto “O povo em forma de boneco” contemplado pelo edital Programa VAI 2, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Mais informações em : www.facebook.com/fanfarrosas e www.instagram.com/fanfarrosas

Serviço: “Mamulengo Fanfarrosas: O Povo em Forma de Boneco!”

Com Fanfarrosas e participações especiais

Sinopse: Boneco fala, canta e apronta! Nesse espetáculo o grupo traz figuras que encontramos no cotidiano para o teatro de bonecos popular, com muita graça, música ao vivo, forró de rabeca e crítica bem-humorada. O público entra na roda e se diverte. Uma brincadeira para todas as idades! Duração: 50 minutos. Classificação: Livre. Entrada: Gratuita

Quando: 18 de maio de 2025 (domingo) - Horário: 15h – Endereço: Espaço Cultural Adebankê – Rua Durande, 175, Artur Alvim, Zona Leste de São Paulo - Capacidade: 1000 pessoas. Estacionamento: Não. Acessibilidade: Não. Participação especial: Cibele Mateus

Quando: 31 de maio de 2025 (sábado) - Horário: 16h30 – Endereço: Espaço Cultural Monte Kemel – R. Dias Vieira, 800 - Jardim Monte Kemel, Zona Oeste de São Paulo - SP. Capacidade: 100 pessoas. Estacionamento: Não. Acessibilidade: Não. Participação especial: Caçula Brito e Leandro Batuk



Quando: 01 de junho de 2025 (domingo) - Horário: 11h30 – Endereço: Cordão Folclórico de Itaquera – R. Emília Brasão, 110 - Conj. Res. José Bonifácio, Zona Leste de São Paulo - SP. Capacidade: 200 pessoas. Estacionamento: Não. Acessibilidade: Não. Participação especial: Rani Guerra