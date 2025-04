Guilherme & Benuto falam sobre ex "Filho da Mãe" em novo single A faixa integra o projeto "+Amor+Música" e já está disponível Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h07 ) twitter

Dando sequência à divulgação do projeto "+Amor+Música", a dupla Guilherme & Benuto disponibilizou o single "Filho da Mãe". A faixa está disponível em todas as plataformas de streaming e o videoclipe no YouTube oficial da dupla.

Com refrão chiclete, o single fala sobre aquele ex que a pessoa nunca consegue esquecer. "Esta faixa é uma grande aposta e achamos que conversa com muitas pessoas, afinal, quase todo mundo já teve aquele ex que é filho da mãe, que é difícil de esquecer, né? A gente tá ansioso para ver o público cantando essa história nos shows", comenta a dupla.

Gravado em São Paulo, o projeto audiovisual teve seu primeiro lançamento no final de 2024 com o single "Sujeito Homem", que atualmente acumula mais de 156 milhões de players somando Youtube e Spotify. Em seguida, a dupla divulgou o primeiro volume com total de seis músicas.

Este é o sexto DVD da carreira de Guilherme & Benuto, que, ao todo, contará com 22 músicas inéditas, levando ao sertanejo arranjos do violino (tocado por Benuto) e do piano (tocado por Guilherme). Os irmãos trouxeram uma tecnologia de ponta para o projeto, com direito a ponte no palco, telões móveis e convidados mais que especiais, “+Amor+Música” chega para mostrar a grandiosidade da dupla.

Letra "Filho da Mãe"

Compositores: Ray Antônio, Éverton Matos, Diego Ferrari, Paulo Pires, Léo Sagga e Guilherme Ferraz

Quem esqueceu não bloqueia

Se bloqueou é porque gosta

E quando gosta a foto do perfil incomoda

Incomodou porque sente minha falta

E minha falta não anda sozinha

Sempre arrasta a solidão

E a solidão é assim com a saudade

E a saudade não deixa não

Você gostar de outro alguém

Que não seja eu

Que não seja eu

Namorou um, não deu

Namorou dois, largou

Namorou três

E tá solteira outra vez

Filho da mãe esse seu ex

Que você não esquece de vez