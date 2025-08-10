Guitarrista Gabi Anias faz única apresentação de Eric Clapton Tribute no Kia Ora Instrumentista de 19 anos interpreta os maiores sucessos do lendário músico em 13 de agosto Cartão de Visita|Do R7 10/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 19h37 ) twitter

A jovem guitarrista Gabi Anias faz apresentação única do espetáculo Eric Clapton Tribute no dia 13 de agosto, no Kia Ora Bar, em São Paulo. O show começa às 19h30 e integra a programação do Kia Jazz and Blues. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Com apenas 19 anos, Gabi já se destaca no cenário musical. Ex-aluna da School of Rock, onde estudou por oito anos, e atualmente cursando Faculdade de Música, ela já dividiu o palco com nomes como Paulo Miklos, Bumblefoot, Hugo Mariutti, Fernando Quesada, Thiago Bianchi, Juliana Vieira, Charles Gavin, banda Raimundos e Sandra de Sá. Também se apresentou em eventos como Rock in Rio Lisboa 2022, Summerfest 2023 e nos shows de abertura de Marky Ramone em Curitiba e São Paulo.

O repertório inclui clássicos como Layla e Tears in Heaven, além de arranjos inéditos que homenageiam diferentes fases da carreira de Clapton. O show apresenta a trajetória do guitarrista britânico, destacando sua relação com a guitarra e os momentos marcantes de sua vida pessoal e artística.

Durante a apresentação, Gabi narra a história por trás de algumas músicas, revelando os sentimentos que Clapton expressava em suas composições. Mais do que um tributo, o espetáculo propõe uma imersão na obra de um dos maiores nomes do rock e do blues.

Serviço:

Eric Clapton Tribute

Local: Kia Ora Bar

Data: Quarta-feira, 13 de agosto

Endereço: R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-120

Horário: Abertura da casa às 18h; show às 19h30

Ingressos: Disponíveis em Sympla

SOBRE KIA ORA

Fundado em 2004, o Kia Ora é um pub musical localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, que há mais de duas décadas promove uma programação focada em música ao vivo, gastronomia e coquetelaria. Inspirado pela cultura maori e pelo espírito do “terceiro tempo” do rugby — que celebra a convivência após o jogo — o Kia Ora se consolidou como ponto de encontro entre público, artistas e marcas.

A casa mantém uma curadoria musical ativa e um palco que já recebeu centenas de bandas autorais e covers, reforçando seu compromisso com a cena independente por meio do lançamento do label Rock Experience!. A iniciativa marca uma nova fase, com foco em projetos que unem performance, identidade artística e experiência. O Kia Ora também realiza eventos corporativos, lançamentos e ativações de marca, mantendo uma operação versátil que atravessa diferentes públicos e gerações.