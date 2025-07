HAZLETT inicia uma nova era com “Mountain of a Memory” O álbum Last Night You Said You Missed Me será lançado em 12 de setembro pela Nettwerk Cartão de Visita|Do R7 09/07/2025 - 02h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h37 ) twitter

O álbum Last Night You Said You Missed Me será lançado em 12 de setembro pela Nettwerk

“Hazlett está se firmando na vanguarda da próxima geração de artistas folk que dominarão as paradas.” - Holler

“A voz do cantor é suave e vulnerável, assim como as letras.” - Ones To Watch

“Um abraço catártico de indie folk quente e ricamente radiante.." - Atwood Magazine

“Oferecendo uma versão etérea e texturizada do clássico som de Hazlett” - The Line of Best Fit

“Uma voz poderosa na composição de músicas.” - CLASH

O cantor indie-folk australiano baseado na Suécia, Hazlett, retorna com “Mountain of a Memory”, uma meditação envolvente sobre a dor dos despedidas incompletas e o peso silencioso do amor deixado para trás. É mais uma prévia íntima do álbum completo de Hazlett, Last Night You Said You Missed Me, que será lançado em 12 de setembro pela Nettwerk.

Com uma repetição fantasmagórica e linhas escassas e dolorosas — “Call it off / Be alone / I’m the ghost that never made it home” — a faixa flutua na solidão silenciosa do aftermath emocional, um lugar onde a memória permanece muito tempo depois da conexão desaparecer. Ancorada por acústicos quentes e pela entrega introspectiva característica de Hazlett, “Mountain of a Memory” captura a sensação de ser um pensamento passageiro de alguém — “I’m the feeling you won’t think about someday” — mesmo enquanto o narrador luta com a presença imutável do passado. Há resignação no silêncio, mas também uma dignidade frágil em deixar ir.

Falando sobre o single, Hazlett compartilha:

“Às vezes, o melhor conselho que podemos dar às pessoas é que raramente ouvimos a nós mesmos. Acho que deixar uma preocupação vaguear na sua cabeça é uma receita para problemas. O menor dos pensamentos pode crescer sem que você perceba. Então, meu conselho tem sido dizê-los em voz alta. Seja para alguém ou até para você mesmo no espelho, algumas coisas só precisam de um desabafo. A ideia é que, uma vez que sai da sua cabeça e fica exposta, ela já perde um pouco do poder e você consegue enxergá-la pelo que realmente é. Essa música foi esse espelho, e eu tentando seguir meu próprio conselho, para variar.”

Misturando introspecção com melodias cinematográficas, Hazlett é um mestre em criar músicas que se conectam em um nível profundamente humano. Seu álbum de estreia aclamado pela crítica, Bloom Mountain (2023), o estabeleceu como um artista a ser observado, e seu próximo trabalho, last night you said you missed me, consolidará ainda mais seu lugar como um dos mais cativantes contadores de histórias da atualidade. Os singles lançados no início de 2025 — “tell me something”, “doing my best” e “blue jean” — ofereceram um vislumbre da evolução artística e da profundidade emocional de Hazlett, que continua a impressionar a cada lançamento.

Sobre seu próximo álbum, last night you said you missed me, Hazlett revela: “É um pouco diferente, eu sei que é clichê dizer isso, mas é verdade. Acho que seria mais fácil dizer, depois de todos esses anos, que encontrei meu som e é aí que vou ficar. Mas sinto que há uma falta de autenticidade em permanecer igual. Quando comecei tudo isso, queria que qualquer pessoa que começasse a ouvir sentisse que faz parte desse processo comigo. Crescendo, tentando e encontrando pedaços de nós mesmos pelo caminho.”

Após suas apresentações marcantes no Bottlerock e no Outside Festival nesta primavera, Hazlett se apresentará ao lado de Noah Kahan no BST Hyde Park, em Londres, no dia 4 de julho. Além disso, ele tem presença confirmada em importantes festivais nos EUA, como Bourbon and Beyond (Louisville, KY), Iron Blossom Music Festival (Richmond, VA), All Things Go (Columbia, MD), além de quatro datas em anfiteatros como atração de abertura de Vance Joy. Hazlett também dará início à sua segunda turnê como headliner na América do Norte em 2025, começando em 8 de setembro em Montreal, QC, e encerrando em 30 de outubro em Dallas, TX. Com 23 datas e acompanhado de banda completa, a turnê passará por cidades como Chicago, Nashville, Boston, Nova York, Los Angeles. Confira aqui.



LAST NIGHT YOU SAID YOU MISSED ME LP TRACKLIST:

1. doing my best

2. blue jean

3. mountain of a memory

4. queen of the season

5. fast like you

6. tell me something

7. last night you said you missed me

8. february

9. i don’t want your garden

10. lasso song

Sobre Hazlett:

Desde que se mudou para a Suécia em 2019, Hazlett conquistou uma base de fãs sólida ao longo dos anos, com mais de 250 milhões de streams, mais de 116 mil seguidores no TikTok, inúmeras inclusões em playlists editoriais do Spotify — como New Music Friday, Acoustic Chill, Autumn Acoustics, Fresh Folk, Folk & Friends, Roots Rising, Your Favorite Coffeehouse, Coffee + Chill, Café Croissant — além de diversas sincronizações para a TV, em séries como Grey’s Anatomy, The Good Doctor, entre outras. No entanto, o caminho musical do artista folk australiano nem sempre foi linear — de baixista em uma banda na Alemanha a largar a música completamente ao retornar à Austrália. Precisando pagar as contas enquanto começava uma nova vida como estagiário em uma agência de publicidade, Hazlett voltou a se apresentar em pubs locais. Foi nesse contexto que seu antigo editor musical descobriu seu talento vocal e o apresentou ao atual colaborador de longa data, Freddy Alexander — ponto de virada que reacendeu sua paixão pela música e o colocou de volta nos trilhos do sucesso.

Os últimos dois anos foram intensos para Hazlett. Em 2023, ele lançou seu álbum de estreia Bloom Mountain, recebendo elogios de veículos como The Line of Best Fit e Atwood Magazine, além de já ter sido aclamado anteriormente por CLASH, NME e outros. Na sequência, saiu em turnê de apoio ao lado de Wild Rivers e Josiah & The Bonnevilles pelo Reino Unido e Europa, encerrando o ano com o lançamento do EP Goodbye to the Valley Low. O ano de 2024 marcou um momento monumental para Hazlett — ele lançou seu segundo álbum, Goodbye to the Valley Low, e abriu shows para artistas como LANY, Calum Scott, Passenger, Ocie Elliott e John Vincent III, além de realizar sua primeira turnê como headliner na América do Norte. O álbum foi gravado em uma cabana isolada na costa oeste da Suécia e mostra Hazlett retornando às suas raízes, com um som mais cru e minimalista. Com Goodbye to the Valley Low, Hazlett seguiu expandindo os limites de sua arte e entregando uma experiência musical verdadeiramente inesquecível.

Hazlett retornou no início de 2025 com uma turnê norte-americana esgotada de 21 datas e já se prepara para uma segunda turnê ainda maior no outono. Ele acaba de finalizar seu novo álbum completo, com lançamento previsto para setembro.

Siga Hazlett:

