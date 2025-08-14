Henry Freitas, Atitude 67 e DJ Topo são atrações confirmadas no camarote do Folianópolis 2025 Além das atrações 100% axé nos trios, o evento conta com pagode, piseiro e funk em after exclusivo Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h38 ) twitter

O Folianópolis, renomada micareta que anualmente agita a capital catarinense, se prepara para sua 18ª edição nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2025, em Florianópolis. Conhecido por ser um dos principais carnavais fora de época do país, o evento trará o melhor do axé nos trios elétricos e, para a alegria dos foliões, um after exclusivo no Camarote com gêneros variados, garantindo diversão para todos os gostos.



Quem optar pelo setor Camarote terá a festa estendida com uma programação especial que inclui pagode, forró/piseiro e funk. Entre as atrações confirmadas está Henry Freitas, cantor, músico e compositor pernambucano que vem conquistando o Brasil com sua presença de palco e um repertório repleto de sucessos. Seu projeto começou a ganhar notoriedade em 2017 e, desde então, a chamada “Terapia do Henry” vem lotando shows em diversas regiões do país. Dono de faixas como “Me Bloqueia”, “Mantenha Distância”, “B.O Pro Coração”, “Novinha Bandida” e “Tem Café”, que chegou ao Top 10 do Spotify Brasil.



Também integra a programação do camarote o grupo Atitude 67, que começou fazendo rodas de samba ainda no ensino médio, conquistou o público paulistano em barzinhos até lançar seu primeiro projeto profissional: um audiovisual ao vivo com 14 faixas autorais, que ultrapassou a marca de 560 milhões de plays no Spotify. Sucessos como “Cerveja de Garrafa” e “Saideira” ajudaram a consolidar o estilo descontraído e original da banda, que mistura o pagode com influências de outros ritmos, sempre com muita energia e carisma. Completando o line-up do after, DJ Topo representa a nova proposta do funk. O artista se destacou nacionalmente com sua tag marcante “EAE DJ TOPO” que viralizou pela primeira vez em um remix especial da faixa “MTG QUEM NÃO QUER SOU EU” de Seu Jorge.



Já os trios elétricos continuam sendo o coração da micareta, com um line-up estrelado que inclui Ivete Sangalo, Banda Eva, Bell Marques, Durval Lelys, Parangolé, Saulo Fernandes, Tomate, Tony Salles, Xanddy Harmonia. O É o Tchan traz uma homenagem especial aos 40 anos do axé music, sendo a décima atração confirmada nos trios.



Os ingressos para o Folianópolis 2025 já estão à venda pela Blueticket, com opções que atendem diferentes perfis de foliões. O Bloco é ideal para quem quer seguir o trio elétrico de perto; o Camarote oferece uma experiência premium, com acesso ao after, espaço coberto e visão privilegiada; já a Arquibancada da Folia é perfeita para quem prefere curtir com conforto e boa visibilidade. Mais informações serão divulgadas em breve. Fique por dentro de tudo no perfil oficial do Folianópolis no Instagram.



Serviço

Folianópolis 2025 – 18ª edição

Data: 20, 21 e 22 de novembro de 2025.

‌



Atrações Trio: Ivete Sangalo, Banda Eva, Bell Marques, Durval Lelys, Parangolé, Saulo Fernandes, Tomate, Tony Salles, Xanddy Harmonia e É o Tchan.

Camarote: Henry Freitas, Atitude 67 e DJ Topo

‌



Classificação: 18 anos

Ingressos: Blueticket.

Fotos: Framsebr