Hotéis brasileiros apostam na arte como diferencial e transformam a hospedagem em experiência Design assinado, identidade local e acervos exclusivos transformam empreendimentos em diversos destinos, como Rio de Janeiro, Bahia... Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h58 )

Design assinado, identidade local e acervos exclusivos transformam empreendimentos em diversos destinos, como Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte, em verdadeiras galerias de arte

A arte deixou as paredes dos museus para ganhar espaço definitivo em hotéis que unem conforto, sofisticação e identidade visual. Em diferentes regiões do Brasil, empreendimentos investem em design assinado, murais, esculturas e acervos temáticos para oferecer aos hóspedes mais do que uma simples estada: uma imersão cultural que valoriza a criatividade e o estilo de cada destino.

A seguir, conheça do visual moderno e praiano do Lagune Barra Hotel, no Rio de Janeiro, aos ambientes cenográficos do Le Canton, em Teresópolis (RJ), passando pelo mural gigante do Arcobaleno, em Porto Seguro (BA), e pela sofisticação à beira-mar do Vogal, em Natal (RN).

Lagune Barra Hotel (Rio de Janeiro – RJ): arte urbana do Coletivo Muda e design brasileiro se encontram na Barra Olímpica

União da sofisticação dos grandes hotéis internacionais à descontração e intimismo do lifestyle carioca, o Lagune Barra Hotel chama a atenção pela fachada leve e elegante, assinada pelo famoso arquiteto francês Jean-Michel Wilmotte. O design moderno e despojado dá o tom das boas-vindas no empreendimento integrado à natureza em seu entorno, em que a arte se destaca nos painéis em tons de azul e branco, criados pelo Coletivo Muda, e móveis de design nacional, assinados por Paulo Alves e Fernando Jaeger. Localizado na Barra Olímpica, o Lagune faz parte do complexo do Riocentro, o mais completo centro de eventos e convenções do Brasil. São 306 apartamentos espaçosos e silenciosos, com janelas amplas que garantem iluminação natural e integram o ambiente a vistas para lagoa e montanha. As varandas extensas das suítes compõem o projeto do hotel, simulando o movimento das águas com suaves ondas (lagunebarrahotel.com.br).

Le Canton (Teresópolis – RJ): cenário medieval e imersão artística encantam hóspedes na serra fluminense

Na Região Serrana do Rio de Janeiro, o resort Le Canton se destaca por sua arquitetura e decoração temática, inspiradas nos charmosos campos suíços e na era medieval. Ao longo de todo o complexo – composto por três hotéis – é possível ver diversos brasões espalhados pelas paredes, além de peças como armaduras e muitas estátuas. Soldados, cavaleiros e família de camponeses são algumas das figuras representadas. O hotel conta ainda com um imponente Castelo Medieval – um dos cartões-postais do empreendimento –, onde é realizado o Show de Som e Luzes (lecanton.com.br).

Resort Arcobaleno – Porto Seguro (BA): obras de arte regional celebram as raízes culturais do Brasil em mural inédito

Localizado na badalada Praia de Taperapuan, em Porto Seguro (BA), o Resort Arcobaleno enaltece a brasilidade por meio da decoração, na qual se destacam obras de arte regional. Quadros, gravuras, esculturas em madeira, painéis e artesanato são assinados por artistas nordestinos, sendo 80% do Sul da Bahia. Além disso, é ó único hotel do Brasil que conta com um imenso mural de 8 metros de altura que destaca a “brasilidade” ancestral da cidade. Nele estão presentes as raízes originais, por meio da cultura pataxó; as marcas afrodescendentes, com imagens de capoeira e da baiana do acarajé; a influência católica portuguesa e a tradicional atividade pesqueira que moldou o município por séculos. Batizado de Mural das Maravilhas, foi pintado por Clairton da Rosa, um dos artistas mais renomados do Sul da Bahia (hotelarcobaleno.com.br).

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa – Natal (RN): luxo à beira-mar com assinatura artística e paisagismo que valoriza a natureza

Na deslumbrante Praia de Ponta Negra, em Natal, o Vogal Luxury Beach Hotel & Spa conta com projeto paisagístico do arquiteto francês Michel Lang, que evidencia a exuberante vegetação nativa. Os quadros expostos nas paredes são assinados por artistas locais e conferem beleza, autenticidade e um toque regional à atmosfera do hotel. Os móveis, de design, são assinados por marcas renomadas, como Delta, Saccaro e Salvatore Minuano, reconhecidas pela sofisticação, pelo conforto e pela qualidade. Todos os elementos foram cuidadosamente selecionados para criar uma experiência visual e sensorial única, com requinte e identidade cultural (vogalhotel.com.br).