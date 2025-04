Hotéis de Jurerê Internacional são premiados pelo Booking e Kayak IL Campanario e Jurerê Beach Village alcançaram alta pontuação na avaliação dos hóspedes Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 14h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h25 ) twitter

Os hotéis IL Campanario e o Jurerê Beach Village, em Jurerê Internacional_ (Florianópolis), foram reconhecidos por duas das principais plataformas de viagens do mundo: Booking e Kayak. O alto nível de satisfação dos hóspedes garantiu aos empreendimentos importantes premiações no setor de hospitalidade.

Ambos receberam o Traveller Review Awards 2025, concedido pelo Booking.com, que destaca estabelecimentos com excelentes avaliações. O Jurerê Beach Village conquistou nota 8,5 (de um total de 10), com 765 avaliações e elogios principalmente à localização, funcionários, limpeza, conforto e wifi gratuito. Já o IL Campanario obteve nota 8,2 em 1.003 avaliações, sendo as melhores pontuações nos quesitos localização, funcionários, conforto, limpeza e comodidades.

Além disso, o Jurerê Beach Village também foi premiado no Kayak Travel Awards 2025, figurando entre os 3% melhores hotéis da plataforma com base nas avaliações dos viajantes.

Para Marcel Bicca, gerente comercial corporativo dos hotéis, essa conquista reforça o compromisso constante com a excelência na hospitalidade. “Essas premiações são essenciais para motivar e inspirar toda a equipe, criando um ambiente onde todos se esforçam para alcançar os melhores resultados”, afirma.