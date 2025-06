Hotel em Serra Negra oferece férias com atrações diárias e estrutura completa de lazer Durante o mês de julho, famílias que buscam uma opção de viagem com estrutura completa de lazer e programação contínua encontram no... Cartão de Visita|Do R7 28/06/2025 - 16h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 16h55 ) twitter

Juan Gasparin Fotografia Juan Gasparin Macedo

Durante o mês de julho, famílias que buscam uma opção de viagem com estrutura completa de lazer e programação contínua encontram no Grand Resort Serra Negra um destino com atividades para todas as idades. O resort, localizado na cidade de Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista, oferece recreação monitorada para crianças, atrações temáticas diárias e uma ampla infraestrutura em meio à natureza da Serra da Mantiqueira.

Com mais de 40 mil m² de área verde e instalações voltadas ao conforto e à diversão, o resort concentra em um único local o que as famílias buscam para esse período: descanso e diversão. As crianças contam com programação monitorada todos os dias, conduzida por uma equipe especializada em recreação infantil. Enquanto isso, os adultos aproveitam a piscina climatizada, as quadras esportivas, a sauna, o redário e os jantares temáticos.

A agenda de férias inclui atividades fixas: petiscos na piscina diariamente, fondue de chocolate à tarde e jantar árabe às terças, noite de queijos e vinhos às quartas e pizzas às sextas. Aos finais de semana, a tradicional festa julina do resort conta com barracas de comidas típicas, brincadeiras e show sertanejo. Além disso, a programação musical também é parte integrante das férias com destaque para o show cover de Elvis Presley com Renato Carlini.

Com mais de 100 acomodações equipadas com ar-condicionado, TV, frigobar e Wi-Fi, o resort oferece pacotes com pensão completa para estas férias, exceto bebidas.

O Grand Resort Serra Negra está localizado a poucos minutos do centro da cidade e oferece fácil acesso aos principais atrativos turísticos da região, além de estacionamento gratuito e infraestrutura completa para eventos e convenções.

Para mais informações e reservas, acesse: grandresortserranegra.com.br.