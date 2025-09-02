Hotel Fazenda Lagoa Azul: refúgio de descanso e contato com a natureza em Esmeraldas (MG) Na correria do dia a dia, muitos sonham com momentos de qualidade ao lado da família, em feriados, finais de semana ou férias Cartão de Visita|Do R7 02/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h38 ) twitter

Na correria do dia a dia, muitos sonham com momentos de qualidade ao lado da família, em feriados, finais de semana ou férias. Fugir do estresse da cidade grande e se reconectar com a natureza é um desejo cada vez mais presente. Para quem busca esse equilíbrio, o Hotel Fazenda Lagoa Azul, em Esmeraldas – MG, surge como um verdadeiro refúgio a poucos minutos da capital mineira.

O hotel está cercado por mais de três hectares de mata preservada e nascentes de águas cristalinas, proporcionando cenários deslumbrantes e experiências únicas. Com estrutura de hospedagem em chalés e suítes aconchegantes, o espaço oferece pensão completa e diversas opções de lazer, que vão desde trilhas e cavalgadas até passeios de pedalinho, fogueiras especiais e pescaria. Para os pequenos, a fazendinha educativa e o playground garantem diversão e aprendizados inesquecíveis, além claro, da recreação com o famoso Tio Piuí @piuianimacao

O Hotel Fazenda Lagoa Azul é também um ambiente ideal para eventos sociais e corporativos. Casamentos, confraternizações, aniversários e até reuniões de trabalho podem ser realizados em seus amplos espaços, sempre com o apoio de uma equipe preparada e dedicada. A gastronomia é outro destaque: pratos que valorizam ingredientes frescos e sabores regionais, servidos em refeições que tornam a experiência ainda mais especial.

Cada detalhe do hotel é pensado para oferecer conforto e aconchego. As acomodações contam com diferentes categorias, desde chalés de madeira e alvenaria até suítes com vista privilegiada para a lagoa ou a fazenda, algumas com hidromassagem. O objetivo é atender aos mais variados perfis de hóspedes, mantendo sempre a hospitalidade mineira como marca registrada.

Durante todo o mês de setembro de 2025, o Hotel Fazenda Lagoa Azul oferece valores promocionais para check-in de sábado para domingo: Chalé de Alvenaria (R$ 735,00), Chalé de Madeira com Ar (R$ 795,00), Suíte com vista para a Fazenda (R$ 795,00), Suíte com vista para a Lagoa (R$ 910,00), Suíte Plus com Hidro (R$ 1.205,00) e Suíte Master com Hidro (R$ 1.365,00), todos para casal e com pensão completa. Crianças de 0 a 7 anos têm cortesia (1 por casal), a partir do segundo filho o valor é R$ 150,00; de 8 a 12 anos R$ 220,00; de 13 a 17 anos R$ 280,00; e adulto extra R$ 350,00. O check-in acontece às 15h e o check-out às 14h, com possibilidade de permanecer nas dependências até as 16h. As vagas são limitadas, e os valores podem sofrer alterações, pois o hotel trabalha com tabela flutuante.

Mais informações: @hlagoaazul ou www.lagoaazul.com.br