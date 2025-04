Hotel Monte Real é opção de hospedagem durante o feriado da Páscoa em Águas de Lindóia-SP Localizado na Estância Hidromineral de Águas de Lindóia, a duas horas de São Paulo, o Hotel Monte Real oferece infraestrutura completa... Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h27 ) twitter

Localizado na Estância Hidromineral de Águas de Lindóia, a duas horas de São Paulo, o Hotel Monte Real oferece infraestrutura completa para hospedagem durante o feriado da Páscoa, entre os dias 17 e 21 de abril

Ventos distribuídos em três torres, o hotel disponibiliza opções de acomodação para diferentes necessidades, todas equipadas com piso laminado antialérgico, Wi-Fi, ar-condicionado e frigobar. A Torre 1, inaugurada em 1947, preserva características históricas, a Torre 2 oferece estrutura ampla e com acesso à área de lazer, enquanto a Torre 3 oferece varandas privativas.

No feriado da Páscoa, as diárias incluem três refeições, sendo café da manhã, almoço e jantar, estacionamento coberto e fechado, assim como acesso a atividades recreativas para crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos.

Para o feriadão, a programação conta com diversas atrações como o Cientista Maluco e Momento Animal, Caça ao Coelhinho, Caminhada ao Ar Livre, Coelhinho Sai da Toca, Concurso de Caipirinha, Jantar do Cabelo Maluco, Karaokê Night Show, Manhã do Boteco, Mini Chefinho, Oficina de Brigadeiro, Na Toca do Coelho, Oficina de Bombom para Adultos, Oficina de Máscara de Coelho, Oficina de Velas Aromáticas, Treino Funcional e Trilha dos Doces, além de outras atividades realizadas pela equipe de recreação Favo de Mel.

Além disso, os hóspedes podem curtir toda a estrutura do hotel, incluindo nove piscinas, sendo seis delas tropicais e três aquecidas e cobertas, hidromassagem, quatro saunas, quadras esportivas e brinquedoteca.

O restaurante Cristal serve buffet com variedade de pratos e o Pub Inglês oferece ambiente para momentos de descontração com música ao vivo durante a noite.

Localizado em frente à Praça Adhemar de Barros, projetada por Burle Marx, o Hotel Monte Real permite fácil acesso a atrações locais, como lojas de artesanato e passeios de pedalinho no lago.

A cidade faz parte do Circuito das Águas Paulista e é conhecida por suas águas termais com propriedades terapêuticas atestadas desde a década de 1920, quando recebeu a visita da cientista Marie Curie.

O Balneário Municipal, com seus banhos medicinais e piscinas de água mineral, é um dos destaques do turismo de bem-estar na região, complementado pela natureza da Serra da Mantiqueira que convida ao relaxamento e bem-estar.

Além disso, quem visitar Águas de Lindóia durante a Páscoa poderá curtir o 3º Festival do Chocolate, que acontece de 11 a 21 de abril. O evento oferecerá uma variedade de chocolates artesanais, sobremesas criativas e delícias açucaradas, além de uma feira gastronômica especializada. Com música ao vivo, cenários temáticos perfeitos para fotos e programação para toda a família, o festival transformará a cidade em um verdadeiro paraíso para chocólatras.

Reservas para o feriado de Páscoa no Hotel Monte Real já estão abertas, com período mínimo de três diárias.

Mais informações em: www.montereal.com.br.