Hotel Monte Real transforma as férias de julho em Águas de Lindóia em uma experiência inesquecível Com programação especial de inverno, o tradicional hotel na Serra da Mantiqueira é o destino ideal para famílias que buscam lazer,... Cartão de Visita|Do R7 27/06/2025 - 16h56

Com programação especial de inverno, o tradicional hotel na Serra da Mantiqueira é o destino ideal para famílias que buscam lazer, conforto e diversão nas férias escolares

Enquanto o friozinho da Serra da Mantiqueira convida ao aconchego, o Hotel Monte Real, no coração de Águas de Lindóia (SP), prepara uma temporada de férias recheada de experiências para toda a família. Entre atividades temáticas, boa gastronomia e estrutura de lazer completa, o hotel promete tornar o mês de julho ainda mais especial para quem busca descansar sem abrir mão da diversão.

Com 243 apartamentos, o Monte Real é reconhecido por sua hospitalidade e por oferecer tudo que uma boa viagem em família pede.

Para os dias mais frios, o grande destaque vai para as três piscinas cobertas, fechadas e aquecidas, ideais para curtir o inverno sem abrir mão do mergulho. O hotel ainda conta com outras seis piscinas tropicais ao ar livre, além de hidromassagem, saunas, quadras esportivas, brinquedoteca, playground, academia ao ar livre e salões de jogos. Tudo pensado para garantir momentos de lazer em qualquer clima, com conforto e segurança para todas as idades.

‌



O restaurante Cristal capricha no buffet com pratos variados todos os dias, enquanto o charmoso Pub Inglês é o ponto certo para um cafezinho, drinks ou aquele momento de relaxar no fim da tarde.

Durante todo o mês de julho, o hotel entra no clima das férias com uma programação intensa e divertida: arraiá julino com comidas típicas, oficinas criativas para crianças e adultos, atrações musicais, atividades com monitores, manhã do boteco, feijoada, jantar do pijama, cientista maluco, mini chefinhos e até um momento para conhecer animais de perto. Tudo pensado para envolver todas as idades em experiências únicas!

‌



Além de tudo isso, o Monte Real tem localização privilegiada: fica bem em frente à famosa Praça Adhemar de Barros, a poucos passos do Balneário Municipal e do comércio local, com lojinhas de artesanato e produtos típicos. Um ponto de partida perfeito para curtir o Festival de Inverno de Águas de Lindóia, que movimenta a cidade a partir de 7 de julho com atrações culturais, shows e eventos gratuitos.

Mais informações e reservas: www.montereal.com.br