Hotel Vilarejo Praia lança pacotes com recreações temáticas para os feriados de abril e maio

Festas Havaiana e de Boteco, Sunset com música e vista para o mar e o tradicional churrasco de chão: Hotel Vilarejo, lugar de gente feliz

VILAREJO PRAIA - SET 2024

O mês de abril e o início de maio são excelentes oportunidades para aproveitar diversos feriados prolongados no Rio de Janeiro. Com a temperatura mais amena e várias sequências de datas comemorativas, é possível desfrutar de vários dias de descanso. A Sexta-feira Santa (18/04) antecede o feriado de Tiradentes (21/04), que cairá em uma segunda-feira. Poucos dias depois, na quarta-feira (23/04), é celebrado o Dia de São Jorge, criando um cenário perfeito para uma estadia prolongada, de até 6 dias.

Em maio, o dia do Trabalhador (01/05) cai em uma quinta-feira, mais quatro dias para curtir em um lugar especial. O Hotel Vilarejo Praia tem uma programação imperdível, garantindo lazer e entretenimento para todas as idades.

Há menos de duas horas do Rio de Janeiro, no balneário de Rio das Ostras, o Hotel Vilarejo Praia segue a tradição de mais de 40 anos do Grupo Vilarejo: oferecer conforto e experiências memoráveis. Para isso, assim como a unidade de Conservatória, o Hotel Fazenda Vilarejo, o Hotel Vilarejo Praia tem uma infraestrutura de qualidade, gastronomia autêntica e um ambiente acolhedor para momentos inesquecíveis.

O primeiro all inclusive da região tem à disposição dos hóspedes refeições variadas em diversos pontos das unidades, churrasco de chão e festas temáticas aos finais de semana. Com novos quartos e um espaço de lazer ampliado, o Hotel Vilarejo Praia tem atrações para toda a família - complexo aquático com toboáguas, jatos d'água, fontes interativas e um baldão de 1000 litros que surpreende os visitantes a cada ativação; as jacuzzis aquecidas com borda infinita e vista para o mar; piscina panorâmica, quadra esportiva, academia, cinema privativo e acesso direto à praia. Além de todas essas atividades, o Hotel Vilarejo Praia também tem uma programação especial com a Turma da Alegria, festas temáticas, shows de música ao vivo, sax ao pôr do sol, jantares especiais, bares e uma área exclusiva para o tradicional churrasco de chão.

Pacotes especiais para os feriados de abril e maio

Para tornar a experiência ainda mais especial, os pacotes promocionais de abril incluem cortesia para duas crianças de até 12 anos no quarto dos pais e pagamento facilitado em até 12 parcelas. Os pacotes para a Páscoa já esgotaram, mas ainda há opções nos feriados:

Pacote Tiradentes (21 a 23 de abril) : Jantares temáticos, atividades recreativas com a Turma da Alegria e atrações para toda a família.

: Jantares temáticos, atividades recreativas com a Turma da Alegria e atrações para toda a família. Pacote do Dia do Trabalhador (30 de abril a 04 de maio): Recreação especial, música ao vivo e festas temáticas com pratos irresistíveis e drinks exclusivos.

Para mais informações e reservas, acesse o site oficial dos Hotéis Vilarejo e garanta sua experiência inesquecível nestes feriados!

Informações: www.hotelvilarejopraia.com.br

Grupo Vilarejo

Atuando há 40 anos no setor de hotelaria, o Grupo Vilarejo também possui a maior rede de acabamentos do interior do estado, com presença em nove cidades estratégicas, além de uma fábrica de laticínios e um alambique em Conservatória, focado na produção artesanal. O grupo emprega mais de 800 colaboradores diretos.

Serviço:

Hotel Vilarejo Praia

Rio das Ostras – RJ

Tels.: (22) 2764-4300 / (22) 99900-7296

E-mail: reservas.praia@vilarejo.com.br