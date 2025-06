Hotel Vilarejo Praia oferece aquecimento gastronômico e musical para o Rio das Ostras Jazz & Blues O clima de jazz e blues já toma conta da cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, e o Hotel Vilarejo Praia — primeiro e único... Cartão de Visita|Do R7 09/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

VILAREJO PRAIA - SET 2024 Cezar Fernandes

O clima de jazz e blues já toma conta da cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, e o Hotel Vilarejo Praia — primeiro e único all inclusive da região — entra no ritmo desse grande evento internacional. Em homenagem à 21ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, o hotel preparou uma noite especial para que os hóspedes entrem no clima do evento. Além de música ao vivo no melhor estilo jazz, o hotel oferece no dia 20, sexta, uma leitura brasileira da cultura gastronômica de Nova Orleans, berço do estilo musical.

O Vilarejo Praia apresenta um cardápio temático inspirado na comida creole, típica da Louisiana, nos Estados Unidos. O menu oferece uma verdadeira experiência sensorial, com pratos repletos de história, sabores marcantes e muita personalidade.

Entre as entradas e saladas, destacam-se a Salada Criolle com nozes caramelizadas, o Vinagrete Criolle de polvo e a tradicional Cajun-Style Potato Salad. O clássico quiabo frito e uma variedade de pickles complementam o buffet, trazendo crocância e sabores típicos do sul dos Estados Unidos.

Nos pratos principais, os sabores se intensificam com opções como o Frango Crioulo, o tradicional Feijão Gumbo e a irresistível Costelinha Pegajosa, com molho de tomate e mostarda Dijon. Para os paladares mais tradicionais, também há opções como contrafilé grelhado, pastel de carne, arroz branco, feijão preto e farofa.

‌



As sobremesas seguem o mesmo tom, com os famosos Beignets, Pudim de Pão Crioulo, Torta de Creme Cajun e os encantadores Bolinhos de Bolo Rei, além de compotas, gelatinas, pudim de leite e um refrescante ponche de frutas tropicais.

Vilarejo Praia: aonde a experiência vai além da hospedagem

‌



A proposta do Hotel Vilarejo Praia é proporcionar aos seus hóspedes uma experiência completa. Além do conforto e da comodidade do único all inclusive da região, quem se hospeda durante os dias que antecedem e durante o festival pode desfrutar de momentos únicos.

Com novos quartos e um espaço de lazer ampliado, o Hotel Vilarejo Praia tem atrações para toda a família - complexo aquático com toboáguas, jatos d'água, fontes interativas e um baldão de 1 mil litros que surpreende os visitantes a cada ativação; as jacuzzis aquecidas com borda infinita e vista para o mar; piscina panorâmica, quadra esportiva, academia, cinema privativo e acesso direto à praia. Além de todas essas atividades, o Hotel Vilarejo Praia também tem uma programação especial com a Turma da Alegria, festas temáticas, shows de música ao vivo, bares e uma área exclusiva para o tradicional churrasco de chão.

‌



Grupo Vilarejo

Atuando há 40 anos no setor de hotelaria, o Grupo Vilarejo também possui a maior rede de acabamentos do interior do estado, com presença em nove cidades estratégicas, além de uma fábrica de laticínios e um alambique em Conservatória, focado na produção artesanal. O grupo emprega mais de 800 colaboradores diretos.

Serviço:

Hotel Vilarejo Praia

Rio das Ostras – RJ

Tels.: (22) 2764-4300 / (22) 99900-7296

E-mail: reservas.praia@vilarejo.com.br